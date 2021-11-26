ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УГЛЯ И СТАЛИ

ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УГЛЯ И СТАЛИ - организация европейских государств – производителей угля, чугуна и стали, существовавшая в 1952-2002 годах.

План соз­да­ния ЕОУС был раз­ра­бо­тан французским эко­но­ми­стом Ж. Мо­не и пред­ло­жен министром иностранных дел Фран­ции Р. Шу­ма­ном. До­го­вор о соз­да­нии ЕОУС сро­ком на 50 лет под­пи­са­ли в Па­ри­же 18.04.1951 пред­ста­ви­те­ли Фран­ции, ФРГ, Ита­лии, Бель­гии, Ни­дер­лан­дов и Люк­сем­бур­га (всту­пил в си­лу 23.07.1952). Це­лью ЕОУС яв­ля­лось со­дей­ст­вие эко­но­мическому раз­ви­тию стран - чле­нов до­го­во­ра пу­тём об­ра­зо­ва­ния об­ще­го рын­ка для про­дук­ции уголь­ной и ме­тал­лур­гической промышленности. Штаб-квар­ти­ра ЕОУС рас­по­ла­га­лась в Люк­сем­бур­ге, ин­фор­мационное бю­ро - в Ва­шинг­то­не, Лон­до­не, Па­ри­же, Ри­ме и Бон­не. Фор­ми­ро­ва­ние об­ще­го рын­ка уг­ля и ста­ли осу­ще­ст­в­ля­лось по­этап­но в 1952-1957 годах. В феврале 1953 года бы­ли вве­де­ны в дей­ст­вие по­ло­же­ния об об­щем рын­ке уг­ля, же­лез­ной ру­ды, же­лез­но­го ло­ма и от­ме­не­ны все по­шли­ны и ко­ли­че­ст­вен­ные ог­ра­ни­че­ния на тор­гов­лю этой про­дук­ци­ей. В мае 1953 года от­крыт об­щий ры­нок для чу­гу­на и ста­ли, в августе 1954 года - для специальных ста­лей. В мае 1956 года на­ча­ли дей­ст­во­вать еди­ные транс­порт­ные та­ри­фы для пе­ре­во­зок уг­ля и ру­ды, в мае 1957 года - для пе­ре­во­зок же­лез­но­го ло­ма и про­дук­ции ме­тал­лур­гической промышленности. Ру­ко­во­дство ЕОУС осу­ще­ст­в­ля­ли Вер­хов­ный ор­ган (при нём Кон­суль­та­тив­ный кабинет), а так­же с 1958 года об­щие с Ев­ро­пей­ским эко­но­ми­че­ским со­об­ще­ст­вом Ас­самб­лея (Ев­ропейский пар­ла­мент), Со­вет ми­ни­ст­ров и Суд. В 1967 году про­изош­ло слия­ние ис­пол­нительных ор­га­нов ЕОУС, Ев­ро­пей­ско­го со­об­ще­ст­ва по атом­ной энер­гии (Ев­ра­том) и ЕЭС. В 1973 году к до­го­во­ру об об­ра­зо­ва­нии ЕОУС при­сое­ди­ни­лись Да­ния, Ир­лан­дия и Ве­ли­ко­бри­та­ния. В 1977 году под эги­дой ЕОУС соз­да­на Ев­ропейская фе­де­ра­ция про­из­во­ди­те­лей чу­гу­на и ста­ли (European Confedera­tion of Iron and Steel Industries; Euro­fer). В 1981 году к ЕОУС при­сое­ди­ни­лась Гре­ция, в 1986 году - Ис­па­ния и Пор­ту­га­лия. В 1995 году Ав­ст­рия, Фин­лян­дия и Шве­ция, став чле­на­ми Ев­ро­пей­ско­го сою­за , ав­то­ма­ти­че­ски во­шли в ЕОУС. 23.07.2002, в свя­зи с ис­те­че­ни­ем сро­ка дей­ст­вия Па­риж­ско­го до­го­во­ра, ЕОУС пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние. Его фон­ды и ак­ти­вы (за ис­клю­че­ни­ем про­дол­жаю­ще­го свою дея­тель­ность Research Fund for Coal and Steel) пе­ре­шли в ве­де­ние ЕС.

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