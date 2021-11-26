ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УГЛЯ И СТАЛИ
ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УГЛЯ И СТАЛИ - организация европейских государств – производителей угля, чугуна и стали, существовавшая в 1952-2002 годах.
План создания ЕОУС был разработан французским экономистом Ж. Моне и предложен министром иностранных дел Франции Р. Шуманом. Договор о создании ЕОУС сроком на 50 лет подписали в Париже 18.04.1951 представители Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (вступил в силу 23.07.1952). Целью ЕОУС являлось содействие экономическому развитию стран - членов договора путём образования общего рынка для продукции угольной и металлургической промышленности. Штаб-квартира ЕОУС располагалась в Люксембурге, информационное бюро - в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Риме и Бонне. Формирование общего рынка угля и стали осуществлялось поэтапно в 1952-1957 годах. В феврале 1953 года были введены в действие положения об общем рынке угля, железной руды, железного лома и отменены все пошлины и количественные ограничения на торговлю этой продукцией. В мае 1953 года открыт общий рынок для чугуна и стали, в августе 1954 года - для специальных сталей. В мае 1956 года начали действовать единые транспортные тарифы для перевозок угля и руды, в мае 1957 года - для перевозок железного лома и продукции металлургической промышленности. Руководство ЕОУС осуществляли Верховный орган (при нём Консультативный кабинет), а также с 1958 года общие с Европейским экономическим сообществом Ассамблея (Европейский парламент), Совет министров и Суд. В 1967 году произошло слияние исполнительных органов ЕОУС, Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) и ЕЭС. В 1973 году к договору об образовании ЕОУС присоединились Дания, Ирландия и Великобритания. В 1977 году под эгидой ЕОУС создана Европейская федерация производителей чугуна и стали (European Confederation of Iron and Steel Industries; Eurofer). В 1981 году к ЕОУС присоединилась Греция, в 1986 году - Испания и Португалия. В 1995 году Австрия, Финляндия и Швеция, став членами Европейского союза, автоматически вошли в ЕОУС. 23.07.2002, в связи с истечением срока действия Парижского договора, ЕОУС прекратило своё существование. Его фонды и активы (за исключением продолжающего свою деятельность Research Fund for Coal and Steel) перешли в ведение ЕС.