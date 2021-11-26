ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ВНЕШНЕТОРГОВОМ АРБИТРАЖЕ
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ВНЕШНЕТОРГОВОМ АРБИТРАЖЕ - международное соглашение о процедурных арбитражных правилах.
Заключена в Женеве 21.04.1961 (ратифицирована СССР 27.06.1962), вступила в силу 07.01.1964.(смотри Международные арбитражные суды). Применяется к арбитражным соглашениям сторон, имеющим постоянное местонахождение в различных государствах, для разрешения споров, возникающих при осуществлении операций по внешней торговле, а также к арбитражным разбирательствам и решениям, основанным на таких соглашениях. Конвенцией детально урегулированы правила, позволяющие восполнить волю сторон, которые, договорившись об арбитраже ad hoc, не предусмотрели необходимых уточнений или вообще не предусмотрели, в каком арбитраже (постоянно действующий или ad hoc) должен разрешаться спор между ними; вопросы определения права, применимого при разрешении спора по существу; порядок отвода по неподсудности арбитражного суда, допустимость назначения арбитрами иностранных граждан и другие. К конвенции присоединились 26 стран (2007), в том числе и неевропейские (например, Куба, Буркина-Фасо).