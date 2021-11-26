ДВИЖЕНИЕ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

ДВИЖЕНИЕ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ - политическая организация офицеров португальской армии, игравшая ведущую роль в Апрельской революции 1974 года.

ДВС воз­ник­ло в начале 1970-х годов в ус­ло­ви­ях ост­ро­го внут­ри­по­ли­тического кри­зи­са, вы­зван­но­го мно­го­лет­ней ко­ло­ни­аль­ной вой­ной, ко­то­рую вёл дик­та­тор­ский ре­жим А. ди Оли­вей­ры Са­ла­за­ра, а за­тем его пре­ем­ни­ка М. Ка­эта­ну. Пер­во­на­чаль­но име­но­ва­лось «Дви­же­ние ка­пи­та­нов». Ли­де­ра­ми ДВС яв­ля­лись В. душ Сан­туш Гон­сал­виш и В. Ло­рен­су, идео­ло­гом - О. Са­рай­ва ди Кар­ва­лью. Пер­во­на­чаль­но главными тре­бо­ва­ния­ми ДВС бы­ло не­мед­лен­ное окон­ча­ние ко­ло­ни­аль­ной вой­ны, вы­вод пор­тугальских войск из Аф­ри­ки, рос­пуск тай­ной по­ли­ции.

По­сле не­удач­ной по­пыт­ки государственного пе­ре­во­ро­та в мар­те 1974 года ут­ром 25.4.1974 года Лис­са­бон был за­хва­чен вой­ска­ми под ко­мандованием офи­це­ров - чле­нов ДВС, пра­ви­тель­ст­во Ка­эта­ну сверг­ну­то и об­ра­зо­ва­на опи­рав­шая­ся на ДВС во­енная хун­та во гла­ве с генералом А. ди Спи­но­лой. Она при­ос­та­но­ви­ла бое­вые дей­ст­вия в Аф­ри­ке и про­воз­гла­си­ла де­мо­кра­тические сво­бо­ды. Ав­то­ри­тар­ный ре­жим, су­ще­ст­во­вав­ший в Пор­ту­га­лии с 1926 года, был ли­к­ви­ди­ро­ван. К ле­ту 1974 года в ДВС по­бе­ди­ли си­лы, близ­кие к Пор­тугальской ком­му­ни­стической пар­тии и другим ле­вым ор­га­ни­за­ци­ям. А. ди Спи­но­ла был от­стра­нён от вла­сти. Пре­зи­ден­том стал генерал Ф. да Кош­та Го­миш, пре­мьер-ми­ни­ст­ром - В. душ Сан­туш Гон­сал­виш. Пра­ви­тель­ст­во Гон­сал­ви­ша пре­дос­та­ви­ло не­за­ви­си­мость пор­тугальским ко­ло­ни­ям, на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ло же­лез­ные до­ро­ги , круп­ные промышленные пред­при­ятия, бан­ки, экс­про­прии­ро­ва­ло круп­ную зе­мель­ную соб­ст­вен­ность.

В мар­те 1975 года, по­сле по­дав­ле­ния по­пыт­ки во­енного пе­ре­во­ро­та, пред­при­ня­той пра­вы­ми офи­це­ра­ми, был сфор­ми­ро­ван ор­ган ДВС - Выс­ший ре­во­люционный со­вет, стре­мив­ший­ся при­дать об­щественным пре­об­ра­зо­ва­ни­ям но­вый им­пульс. Од­на­ко на вы­бо­рах в Уч­ре­дительное со­б­ра­ние 25.4.1975 года ле­вый курс ДВС не по­лу­чил под­держ­ки на­се­ле­ния Пор­ту­га­лии (боль­шин­ст­во го­ло­сов по­лу­чи­ли со­циа­ли­сты и народные де­мо­кра­ты). По­сле вы­бо­ров в ус­ло­ви­ях обо­ст­рив­шей­ся по­ли­тической борь­бы ДВС рас­ко­ло­лось. В на­ча­ле сентября 1975 года пра­ви­тель­ст­во Гон­сал­ви­ша бы­ло вы­ну­ж­де­но по­дать в от­став­ку. Про­вал по­пыт­ки государственного пе­ре­во­ро­та, пред­при­ня­той ле­вы­ми 25.11.1975 года, ещё боль­ше ос­ла­бил по­зи­ции ДВС.

С всту­п­ле­ни­ем в си­лу в Пор­ту­га­лии демо­кра­тической кон­сти­ту­ции (апрель 1976 года) Выс­ший ре­во­люционный со­вет был ли­шён вла­ст­ных пол­но­мо­чий и пре­вра­щён в со­ве­ща­тель­ный ор­ган при пре­зи­ден­те. По­сле его окон­ча­тель­но­го рос­пус­ка в 1982 году ДВС со­шло с по­ли­тической сце­ны.

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