ДЕБРЕ РЕЖИС

ДЕБРЕ РЕЖИС - французский политический мыслитель.

В 1965 году окон­чил Выс­шую нор­маль­ную шко­лу в Па­ри­же. Ещё во вре­мя учё­бы (1961) по­бы­вал на Ку­бе, где по­зна­ко­мил­ся с Ф. Ка­ст­ро Рус и Э. Ге­ва­рой де ла Сер­ной (Че) и про­ник­ся идея­ми ку­бинской ре­во­лю­ции. В 1965 году уе­хал на Ку­бу, от­ту­да вме­сте с Ге­ва­рой де ла Сер­ной (Че) от­пра­вил­ся в Бо­ли­вию, где всту­пил в ря­ды пов­стан­цев. В 1967 году был аре­сто­ван и до 1971 года от­бы­вал за­клю­че­ние в бо­ли­вий­ской тюрь­ме. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния не­кото­рое вре­мя про­жи­вал в Чи­ли, где тес­но об­щал­ся с С. Аль­ен­де Гос­сен­сом и П. Не­ру­дой . В 1973 году вер­нул­ся во Фран­цию.

В 1981-1985 годах со­вет­ник пре­зи­ден­та Ф. Мит­те­ра­на по ме­ж­ду­народным де­лам и от­но­ше­ни­ям с раз­виваю­щи­ми­ся стра­на­ми. В 1985-1993 годах член Государственного со­ве­та. В 1990-е годы ото­шёл от по­ли­тич. дея­тель­но­сти. В 1993 году за­щи­тил в Сор­бон­не док­тор­скую дис.сертацию по фи­ло­со­фии.

Вы­сту­па­ет с кри­ти­кой од­но­по­люс­но­го ми­ра, по­ли­ти­ки США и современного ка­пи­та­лиз­ма в це­лом, пре­ду­пре­ж­дая об опас­но­сти пре­вра­ще­ния пла­не­ты в «ми­ро­вой су­пер­мар­кет». По­сле­до­ва­тель­ный кри­тик гло­ба­ли­за­ции, счи­та­ет её про­яв­ле­ни­ем аме­ри­ка­ни­за­ции. Ав­тор мно­го­численных тру­дов по во­про­сам ре­лигиозного соз­на­ния и про­бле­мам ме­дио­ло­гии - нау­ки, вы­яс­няю­щей ме­ха­низ­мы пре­вра­ще­ния аб­ст­ракт­ных идей в ма­те­ри­аль­ную си­лу. В ра­бо­тах по­след­них лет Дебре ис­сле­ду­ет фе­но­мен так назваемой ме­дио­кра­тии - со­стоя­ния об­ще­ст­ва, управ­ляе­мо­го по­сред­ст­вом рас­про­стра­не­ния ин­фор­ма­ции.

Пре­зи­дент Ев­ро­пей­ско­го института ре­лигиозных ис­сле­до­ва­ний (2002-2004 годы).

Сочинения:

La neige brûle. P., 1977;

Critique de la raison politique. P., 1981;

Les Empires contre l’Europe. P., 1985;

Le pouvoir intellectuel en France. 2 éd. P., 1986;

Vie et mort de l’image. 2 éd. P., 1992;

Introduction à la médiologie. P., 2000;

Dieu, un itinéraire. P., 2001;

Les com­munions humaines. P., 2005.