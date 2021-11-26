ДЕБРЕ РЕЖИС
ДЕБРЕ РЕЖИС - французский политический мыслитель.
В 1965 году окончил Высшую нормальную школу в Париже. Ещё во время учёбы (1961) побывал на Кубе, где познакомился с Ф. Кастро Рус и Э. Геварой де ла Серной (Че) и проникся идеями кубинской революции. В 1965 году уехал на Кубу, оттуда вместе с Геварой де ла Серной (Че) отправился в Боливию, где вступил в ряды повстанцев. В 1967 году был арестован и до 1971 года отбывал заключение в боливийской тюрьме. После освобождения некоторое время проживал в Чили, где тесно общался с С. Альенде Госсенсом и П. Нерудой. В 1973 году вернулся во Францию.
В 1981-1985 годах советник президента Ф. Миттерана по международным делам и отношениям с развивающимися странами. В 1985-1993 годах член Государственного совета. В 1990-е годы отошёл от политич. деятельности. В 1993 году защитил в Сорбонне докторскую дис.сертацию по философии.
Выступает с критикой однополюсного мира, политики США и современного капитализма в целом, предупреждая об опасности превращения планеты в «мировой супермаркет». Последовательный критик глобализации, считает её проявлением американизации. Автор многочисленных трудов по вопросам религиозного сознания и проблемам медиологии - науки, выясняющей механизмы превращения абстрактных идей в материальную силу. В работах последних лет Дебре исследует феномен так назваемой медиократии - состояния общества, управляемого посредством распространения информации.
Президент Европейского института религиозных исследований (2002-2004 годы).
Сочинения:
La neige brûle. P., 1977;
Critique de la raison politique. P., 1981;
Les Empires contre l’Europe. P., 1985;
Le pouvoir intellectuel en France. 2 éd. P., 1986;
Vie et mort de l’image. 2 éd. P., 1992;
Introduction à la médiologie. P., 2000;
Dieu, un itinéraire. P., 2001;
Les communions humaines. P., 2005.