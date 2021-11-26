АМЕРИКАНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В ЛИВАНЕ 1958
Ввод войск США на территорию Ливана с целью прекращения гражданской войны и укрепления позиций государств НАТО на Ближнем Востоке.
Интервенция стала одним из актов реализации доктрины Эйзенхауэра, провозгласившей необходимость заполнения «вакуума силы», образовавшегося после Суэцкого кризиса 1956, поскольку иначе этот вакуум заполнят коммунисты и сторонники Г. Насера. Поводом для интервенции в Ливане стало нарушение политического равновесия в этой стране, которое привело к гражданской войне. В ходе переизбрания президента Ливана К. Шамуна на новый срок в 1957 и сразу после него были применены репрессии против оппозиции и нарушены правила распределения постов между региональными и конфессиональными группами, на котором держалась стабильность политической системы Ливана. Теряя поддержку в стране, Шамун попытался превратить Ливан в оплот государств Запада, вступить в союз с Израилем, что вызвало возмущение исламского населения. 09.05 начались вооруженные столкновения. Министр обороны Ф. Шихаб остался нейтральным, армия почти не вмешивалась в борьбу вооруженных отрядов конфессиональных партий. 13.05 ливанское руководство обвинило только что образовавшуюся ОАР во вмешательстве во внутренние дела страны и обратилось к США с просьбой о вводе войск в Ливан. После Иракской революции 1958 Эйзенхауэр решился на военное вмешательство в ситуацию на Ближнем Востоке. 15.07 войска США под предлогом «защиты жизни американцев и охраны независимости и суверенитета Ливана» высадились в Бейруте, взяли под контроль аэропорт. Министр обороны США М. Макелрой заявил о возможности применения атомного оружия на Ближнем Востоке. А. И., которая сопровождалась Английской интервенцией в Иорданию, вызвала большую обеспокоенность СССР и ОАР, увидевших в событиях опасный прецедент. США были заинтересованы в достижении компромисса, и Шамун ушел в отставку. 31.07 президентом был избран Шихаб, назначивший премьер-министром Р. Карами, который сформировал кабинет из представителей оппозиции. В ответ Катаиб подняла восстание под лозунгом «Ни победителей, ни побежденных!» и захватила половину столицы. Под давлением США в правительство были включены сторонники Шамуна и Катаиб, конфликт был исчерпан. В августе 1958 чрезвычайная сессия ООН приняла резолюцию о выводе американских войск из Ливана. 24.09 правительство Р. Караме потребовало от США вывода войск. Ливан заявил о своих братских отношениях с ОАР. 25.10.1958 войска были выведены из Ливана. Ситуация стабилизировалась до начала 1970-х, когда новое нарушение равновесия привело к более масштабной гражданской войне в Ливане 1975–1990.
Автор статьи: Шубин А.В.
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