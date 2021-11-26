ЖАН Бенуа Гийом Робер Антуан Луи Мари Адольф Марк д’Авьяно
Герцог Нассауский, принц Бурбон-Пармский, государственный деятель Люксембурга.
Старший сын великой герцогини Люксембургской Шарлотты (1896–1985; правила в 1919–64) из Нассауской династии и принца Бурбон-Пармского Феликса. В 1938 окончил колледж Эмплфорс (Великобритания, графство Йоркшир). Во время оккупации Люксембурга гитлеровской Германией (с 10.5.1940) вместе с семьёй находился в эмиграции в Канаде, где учился в ун-те Лаваля (Квебек); затем в Великобритании. В нояб. 1942 поступил на службу в брит. ирл. гвардию. Участвовал в боях под Арнемом (Нидерланды), в освобождении Брюсселя, в наступлении на севере Германии. В кон. 2-й мировой войны в звании капитана был офицером связи при союзнической воен. миссии в Люксембурге. В апр. 1953 женился на бельг. принцессе Жозефине Шарлотте, сестре королей Бодуэна I и Альберта II. В апр. 1961 назначен штатгальтером, начал осуществлять руководство текущими гос. делами. После отречения Шарлотты 12.11.1964 вступил на престол. Активно содействовал интеграции Люксембурга в зап.-европ. экономич. и политич. структуры и его превращению в крупный центр междунар. банковских операций и услуг. В 1998 передал руководство текущими гос. делами своему старшему сыну Анри (р. 16.4.1955), которого назначил штатгальтером. 7.10.2000 отрёкся от короны в его пользу.