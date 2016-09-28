Вставная челюсть для Америки. Чем Трамп отличается от Клинтон Содержательная часть истории с американскими выборами состоит в том, что внешняя политики США, долгое время остававшаяся уделом истеблишмента, неожиданно вторглась во внутриполитические расклады. Глобализация, которая приносила американцам сплошные выгоды в виде роста внутренней капитализации, снижения цен на массовые товары и роста потребления, внезапно обернулась тяжелыми социальными последствиями. На чтение: 1 минута

Так часто бывает. Чтобы узнать подлинные настроения и устремления интеллектуальной элиты в собственной стране, необходимо обострение предвыборной борьбы в стороне чужой, далёкой.

Утром после дебатов в США родная страна проснулась в полном убеждении, что Хиллари Клинтон наголову разбила Дональда Трампа. Соотношение респондентов, проголосовавших за победу Клинтон, к избирателям, не сомневающимся в успехе Трампа, представляли нам как катастрофическое: 62 процента против 27. Убойную статистику продублировали практически все российские СМИ – как электронные, так и печатные.

Целый день нам продавали негодный товар. К вечеру выяснилось, что все отечественные СМИ ориентировались на один-единственный социологический опрос, который по горячим следам провела телекомпания CNN. Опрошено было чуть более 500 человек, из которых, по признанию самого CNN, 41% (205 человек) изначально отдавали предпочтения демократам, и 26% (130 человек) – республиканцам. То есть объем релевантной целевой аудитории составил 165 человек.

Сознательно добавил к процентному соотношению абсолютные цифры по числу опрошенных CNN респондентов. Параллельно с CNN опрос проводил журнал «Тайм» (600 тысяч человек), журнал «Форчун» (300 тысяч), телеканал CNBC (более 260 тысяч). В каждом из этих опросов, не считая множества других, не менее представительных, победителем был признан Трамп.

Ни за что не поверю, что российские медийщики не знакомы с примитивной PR-технологией под названием «кто первый встал, того и тапки». Принцип её прост: первым выкинуть в публичное пространство конкретику (цифры), а когда все СМИ их прокомментируют, реальные показатели уже не так страшны. Первичный информационный навес создает иллюзию, что лузер пытается оправдаться, спасая свою репутацию.

Манипуляция CNN точно не была рассчитана на Россию. Им, как и Трампу с Клинтон, на нас плевать. Технология работала на внутренний электорат. Почему на неё повелся наш, не побоюсь этого слова, потребитель? В силу отсутствия сколь-нибудь рациональной выгоды ответом на этот вопрос может быть только любовь. Любовь к чужим стандартам. Любовь к тому, как у них там всё здорово устроено, и как нам здесь все обрыдло. В простонародье – смердяковщина.

Собственно, на этом эмоциональная (российская) часть истории с предвыборными дебатами в США заканчивается.

Реальный (собственно, американский) вопрос заключается не в политических технологиях, а в том, чем именно Хиллари Клинтон матери-истории ценна? Почему ради её победы на выборах американские СМИ готовы растоптать свою репутацию? Почему вся корпоративная Америка встает на дыбы при одном только имени Трампа? И почему за него готова голосовать, как минимум, половина населения Америки?

Содержательная часть истории с американскими выборами состоит в том, что внешняя политики США, долгое время остававшаяся уделом истеблишмента, неожиданно вторглась во внутриполитические расклады. Глобализация, которая приносила американцам сплошные выгоды в виде роста внутренней капитализации, снижения цен на массовые товары и роста потребления, внезапно обернулась тяжелыми социальными последствиями.

Производственные предприятия, которые обеспечивали американцев работой и социальным статусом, переехали за границу – в Китай, Вьетнам, Индию и Мексику. А на тех предприятиях, которые остались в стране, американцам приходится конкурировать за рабочие места с низкооплачиваемыми мигрантами, в том числе из Китая, Индии и Мексики.

Безусловно, благодаря глобализации американские рабочие получили доступ к дешёвым товарам, но платой за это стала потеря самоуважения. Американское общество лишилось социальной мобильности (перспектив роста), а любая иерархия строится на статусах и авторитетах. Деньги являются лишь внешним признаком (доказательством) социального положения.

Немного статистики в качестве доказательства. Белые производственные рабочие являются единственной группой населения США, продолжительность жизни которой с 1999 года сократилась. Сокращение произошло не из-за снижения уровня жизни или здравоохранения. Основной причиной роста смертности стал рост случаев самоубийства, алкоголизма и наркомании. Проще говоря, причина кроется в социальной апатии.

Произошло то, что в своё время случилось с Римской, Британской и Советской империями. Внешняя политика утратила связь с первостепенными задачами внутреннего электората. Интересы политической элиты пришли в противоречие с интересами общества, которое она (эта элита) представляет.

Клинтон плоть от плоти представитель американского политического класса. Трамп волею судьбы оказался выразителем интересов «срединной Америки», которая сильнее всего и пострадала от нынешнего внешнего курса. Отсюда истерика всей корпоративной Америки, включая её медийную часть. Победа Клинтон означает продолжение прежнего курса. Победа Трампа – пересмотр внешнеполитической доктрины США и, как минимум, изменение «списка Форбс».

Проводить внешнюю политику вне зависимости от внутренних проблем способна только империя (сверхдержава). Однако как только вектор силы опрокидывается и внешние проблемы начинают определять императивы внутренней политики, империя заканчивается, сверхдержава гибнет. Трамп не просто диагноз и приговор Соединённым Штатам Америки, он может при определенных обстоятельствах стать «лекарством» для американского общества, способом выхода из кризиса.

В 1967 году премьер-министр Великобритания Гарольд Вильсон заявил о намерениях власти отказаться от внешнеполитической миссии и сосредоточиться на благосостоянии и социальном обеспечении общества. В ответ госсекретарь США Дин Раск презрительно заметил тогда, что он «не может поверить в то, что бесплатный аспирин и вставные зубы важнее, чем роль Британии в мире». Сегодня, похоже, пришла очередь Вашингтона подумать о вставных зубах.