СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЫ СОГЛАШЕНИЕ

Страстнóй пя́тницы соглашéние (Белфастское соглашение; англ. Good Friday Agreement, Belfast Agreement, Stormont Agreement; ирл. Comhaontú Aoine an Chéasta) — соглашение между британским правительством, Ирландской Республикой и ведущими партиями Северной Ирландии о политическом урегулировании североирландского кризиса, заключенное 10 апреля 1998. Соглашение предусматривало создание автономных органов власти в Северной Ирландии: законодательной ассамблеи и коалиционного правительства, включающего представителей католических и протестантских партий, и совместных органов по сотрудничеству между Северной Ирландией и Ирландской Республикой; включало также требования разоружения военизированных формирований, реформы полиции, соблюдения равенства гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, запрет дискриминации и уважение идентичности и интересов обеих религиозных общин, а также сокращения британских вооруженных сил на территории Северной Ирландии. Вступило в силу после одобрения на референдумах большинством населения Ирландской Республики и Северной Ирландии 2 декабря 1999.

Лит. : Peace at Last? The Impact of the Good Friday Agreement on Nor­thern Ireland / Ed. S. Wolff. Oxford, 2004; Aughey A . The Politics of Nor­thern Ireland: beyond the Belfast Agreement. Routledge, 2005; Morgan A . The Hand of History? Legal Essays on the Belfast Agreement. Belfast, 2011. Е. Ю. Полякова.