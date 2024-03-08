РЮТТЕ, МАРК

Рютте ( нидерл. Rutte) , Марк (род. 14.02.1967, Гаага) — нидерландский государственный и политический деятель. Из многодетной реформатской семьи. В 1984–1992 учился на историческом факультете Лейденского университета, параллельно занимался политической деятельностью, в 1988–1991 (с отрывом от учебы) возглавлял молодежную организацию праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (НПСД). С 1992 работал в концерне «Юнилевер» («Unilever»), в 1993–1997 — на выборных должностях в НПСД. В правительственных кабинетах Я. П. Балкененде — статс-секретарь по социальным делам и проблемам занятости (2002–2004), затем — по вопросам образования, культуры и науки (2004–2006). С 31 мая 2006 (до 14 августа 2023) лидер НПСД, с июня того же года депутат Генеральных штатов Нидерландов, глава фракции НПСД. В июне 2010 НПСД под его руководством победила на внеочередных парламентских выборах, получив 20,5 % голосов и показав себя крупнейшей политической силой в стране, Р. был назначен премьер-министром и одновременно министром общих дел (т. е. главой аппарата правительства). Премьер-министр Нидерландов, глава четырех коалиционных правительственных кабинетов: (Р. I) 14 октября 2010 — 5 ноября 2012; (Р. II) 5 ноября 2012 — 26 октября 2017; (Р. III) 26 октября 2017 — 10 января 2022; (Р. IV) c 10 января 2022 (7 июля 2023 отставка кабинета). В экономике Р. зарекомендовал себя сторонником монетаризма, увеличения пенсионного возраста, принятия мер, направленных на сокращение дефицита государственного бюджета. Выступает за ужесточение миграционной политики, активную роль Нидерландов в ЕС и НАТО.

Лит. : Koning P. de . Mark Rutte. Leiden, 2022. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.