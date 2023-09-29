Пáуэлл, Колин Лютер

Пáуэлл ( англ. Powell) , Колин Лютер (05.04.1937, Нью-Йорк — 18.10.2021, Бетесда, Мэриленд) — государственный и военный деятель США, генерал (1979). Из семьи ямайских эмигрантов. После окончания Городского колледжа Нью-Йорка (1958) и курса подготовки офицеров запаса поступил на службу в Вооруженные силы США. Воевал во Вьетнаме (декабрь 1962 — ноябрь 1963, июль 1968 — июль 1969), служил также в ФРГ и Южн. Корее. В июле 1983 назначен помощником министра обороны США Каспара Уайнбергера. 23 ноября 1987 — 20 января 1989 советник по национальной безопасности Р. Рейгана , 1 октября 1989 —30 сентября 1993 — председатель Объединенного комитета начальников штабов (первый афроамериканец на этом посту). В 1990–1991 в развитие «доктрины Уайнбергера» (1984) выдвинул «доктрину П.», которая предусматривала возможность нанесения военного удара по недружественному государству после исчерпания экономических и дипломатических методов давления на него, предполагала наличие ясных политических и военных целей, общественной и международной поддержки, подавляющего военного превосходства и четкой стратегии выхода из вой­ны. Применялась на практике во время вторжения США в Панаму (операция «Правое дело», 20 декабря 1989 — 31 января 1990) и операции «Буря в пустыне» против Ирака (17 января 1991 — 28 февраля 1991). В 1993 П. высказался против военного вмешательства США в боснийский конфликт. 8 ноября 1995 отказался баллотироваться на пост президента страны. 20 января 2001 — 25 января 2005 — государственный секретарь США в администрации Дж. У. Буша (первый афроамериканец на этом посту). Хотя П. отдавал предпочтение международным санкциям против режима С. Хусейна, авианалеты ВВС США на Ирак начались 16 февраля 2001. Обнародованная 17 сентября 2002 Национальная стратегия безопасности, по сути, опровергла «доктрину П.», ставя целями «распространение демократии», «вой­ну с терроризмом» и борьбу со «странами-изгоями». 5 февраля 2003 на заседании Совета Безопасности ООН представил доказательства производства Ираком оружия массового поражения, что обосновывало вой­ну против него западной коалиции во главе с США (началась 19 марта 2003). 8 сентября 2005 признал ошибочность представленных им доказательств.

Соч. : U. S. Forces: Challenges Ahe­ad // Foreign Affairs. Vol. 71. № 5 (Winter 1992); My American Journey: An Autobiography. New York, 1995.

Лит. : DeYoung C. Soldier: The Life of Colin Powell. New York, 2006; O’Sullivan C. D. Colin Powell: A Political Biography. Lanham (Md.), 2010. А. А. Исэров.