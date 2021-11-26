ОЛЛАНД ФРАНСУА ЖЕРАР ЖОРЖ НИКОЛА
ОЛЛАНД ФРАНСУА ЖЕРАР ЖОРЖ НИКОЛА - французский государственный и политический деятель.
Из семьи врача. Образование получил в Высшей коммерческой школе и Институте политических исследований («Сьянс По») в Париже. В годы учёбы принимал активное участие в работе прокоммунистической студенческой организации ЮНЕФ-Ренуво. В 1976-1978 годах служил в армии. В 1978-1980 годах учился в Национальной школе администрации (ЭНА), где познакомился с С. Руаяль, ставшей его гражданской женой. В 1979 году вступил во Французскую социалистическую партию (ФСП). По окончании учебы в ЭНА занял должность аудитора Счётной палаты. Одновременно, вплоть до 1991 года, читал курс экономики в «Сьянс По» и продолжал активно работать в ФСП. После избрания Ф. Миттерана президентом республики в 1981 году один из его консультантов по экономическим вопросам. В 1983-1984 годах сотрудник аппарата правительства П. Моруа. С 1984 года советник Счётной палаты. В 1988-1993 и 1997-2012 годах департамент Национального собрания Франции от ФСП. С 1997 года первый секретарь ФСП. Олланд обновил руководство партии и попытался преодолеть внутрипартийные разногласия, в частности по вопросу об отношении к проекту Европейской конституции. В 1999 году избран вице-председателем Социалистического интернационала. В 2006 году отказался в пользу Руаяль от выдвижения своей кандидатуры на пост президента Франции на предстоявших в 2007 году выборах. После поражения ФСП на президентских и парламентских выборах в 2008 году оставил пост первого секретаря ФСП. В последующие годы активно работал над проектами реформирования промышленной, налоговой и образовательной политики Франции. 16 октября 2011 года выдвинут кандидатом в президенты Франции от ФСП и Партии левых радикалов. В ходе предвыборной кампании показал себя ярким оратором, остро критиковал социально-экономическую политику президента Н. Саркози, выступил с программой широких преобразований «Изменения сейчас!». Программа предусматривает оживление производства, обеспечение экономического роста, сокращение безработицы, особенно среди молодёжи, предоставление дополнительных социальных гарантий лицам наёмного труда, в частности снижение пенсионного возраста, реформу системы образования и налогообложения. Для привлечения голосов трудовых иммигрантов Олланд обещал предоставить им право участвовать в муниципальных выборах. В 1-м туре выборов (22.04.2012) Олланд получил 28,63% голосов избирателей (против 27,18% у Саркози). Во 2-м туре (06.05.2012) за него проголосовали 51,64% избирателей (за Саркози - 48,36%). Вступил в должность президента Франции 15 мая 2012 года.