ОЛЛАНД ФРАНСУА ЖЕРАР ЖОРЖ НИКОЛА

ОЛЛАНД ФРАНСУА ЖЕРАР ЖОРЖ НИКОЛА - французский государственный и политический деятель.

Из се­мьи вра­ча. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Выс­шей ком­мерческой шко­ле и Институте по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний («Сьянс По») в Па­ри­же. В го­ды учё­бы при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в ра­бо­те про­ком­му­ни­стической сту­денческой ор­га­ни­за­ции ЮНЕФ-Ре­ну­во. В 1976-1978 годах слу­жил в ар­мии. В 1978-1980 годах учил­ся в Национальной шко­ле ад­ми­ни­ст­ра­ции (ЭНА), где по­зна­ко­мил­ся с С. Руа­яль, став­шей его гражданской же­ной. В 1979 году всту­пил во Фран­цуз­скую со­циа­ли­сти­че­скую пар­тию (ФСП). По окон­ча­нии уче­бы в ЭНА за­нял долж­ность ау­ди­тора Счёт­ной па­ла­ты. Од­но­вре­мен­но, вплоть до 1991 года, чи­тал курс эко­но­ми­ки в «Сьянс По» и про­дол­жал ак­тив­но ра­бо­тать в ФСП. По­сле из­бра­ния Ф. Мит­те­ра­на пре­зи­ден­том рес­пуб­ли­ки в 1981 году один из его кон­суль­тан­тов по эко­но­мическим во­про­сам. В 1983-1984 годах со­труд­ник ап­па­ра­та пра­ви­тель­ст­ва П. Мо­руа . С 1984 года со­вет­ник Счёт­ной па­ла­ты. В 1988-1993 и 1997-2012 годах департамент Национального со­б­ра­ния Фран­ции от ФСП. С 1997 года пер­вый сек­ре­тарь ФСП. Олланд об­но­вил ру­ко­во­дство пар­тии и по­пы­тал­ся пре­одо­леть внут­ри­партийные раз­но­гла­сия, в ча­ст­но­сти по во­про­су об от­но­ше­нии к про­ек­ту Ев­ропейской кон­сти­ту­ции. В 1999 году из­бран ви­це-пред­се­да­те­лем Со­циа­ли­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла. В 2006 году от­ка­зал­ся в поль­зу Руа­яль от вы­дви­же­ния сво­ей кан­ди­да­ту­ры на пост пре­зи­ден­та Фран­ции на пред­сто­яв­ших в 2007 году вы­бо­рах. По­сле по­ра­же­ния ФСП на пре­зи­дент­ских и пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в 2008 году ос­та­вил пост пер­во­го сек­ре­та­ря ФСП. В по­сле­дую­щие го­ды ак­тив­но ра­бо­тал над про­ек­та­ми ре­фор­ми­ро­ва­ния промышленной, на­ло­го­вой и об­ра­зо­вательной по­ли­ти­ки Фран­ции. 16 октября 2011 года вы­дви­нут кан­ди­да­том в пре­зи­ден­ты Фран­ции от ФСП и Пар­тии ле­вых ра­ди­ка­лов. В хо­де пред­вы­бор­ной кам­па­нии по­ка­зал се­бя яр­ким ора­то­ром, ост­ро кри­ти­ко­вал со­ци­аль­но-эко­но­мическую по­ли­ти­ку пре­зи­ден­та Н. Сар­ко­зи, вы­сту­пил с про­грам­мой ши­ро­ких пре­об­ра­зо­ва­ний «Из­ме­не­ния сей­час!». Про­грам­ма пре­ду­смат­ри­ва­ет ожив­ле­ние про­изводства, обес­пе­че­ние эко­но­мического рос­та, со­кра­ще­ние без­ра­бо­ти­цы, осо­бен­но сре­ди мо­ло­дё­жи, пре­дос­тав­ле­ние до­пол­нительных со­ци­аль­ных га­ран­тий ли­цам на­ём­но­го тру­да, в ча­ст­но­сти сни­же­ние пен­си­он­но­го воз­рас­та, ре­фор­му сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния и на­ло­го­об­ло­же­ния. Для при­вле­че­ния го­ло­сов тру­до­вых им­ми­гран­тов Олланд обе­щал пре­дос­та­вить им пра­во уча­ст­во­вать в му­ни­ци­паль­ных вы­бо­рах. В 1-м ту­ре вы­боров (22.04.2012) Олланд по­лу­чил 28,63% го­ло­сов из­би­ра­те­лей (про­тив 27,18% у Сар­ко­зи). Во 2-м ту­ре (06.05.2012) за не­го про­го­ло­со­ва­ли 51,64% из­би­ра­те­лей (за Сар­ко­зи - 48,36%). Всту­пил в долж­ность пре­зи­ден­та Фран­ции 15 мая 2012 года.