Наро́дная па́ртия

Наро́дная па́ртия (НП) — правоцент­ристская политическая партия Испании. Создана 20 января 1989 на базе Народного альянса (партии, образованной в 1976 членами единственной легально действующей при Ф. Франко партии — Национального движения). Руководители НП: М. Фрага Ирибарне (1989–1990), Х. М. Аснар (1990–2004), М. Рахой (2004–2018), П. Касадо (2018–2022), А. Нуньес Фейхоо (с 2022). Организована по территориальному принципу, Национальный конгресс созывается раз в три года, в период между съездами руководящим органом партии является Национальный исполнительный комитет. До 1996 в оппозиции, в 1996–2004 — правящая партия во главе с Х. М. Аснаром, в 2004–2011 вновь в оппозиции, в 2011–2018 правительство возглавлял лидер НП М. Рахой. По результатам выборов 10 ноября 2019 НП получила 89 (из 350) мест в Конгрессе депутатов, 83 мандатов в сенате (из 265). На выборах в Европейский парламент 26 мая 2019 НП завоевала 13 (из 54 «испанских» мест). Численность НП — 773 тыс. членов (2021). Центристская и реформистская партия, придерживающаяся идеологии консерватизма, экономического неолиберализма, демократических и христианских ценностей. Во внешней политике выступает за углубление экономической и военно-­политической интеграции Испании в евроатлантические структуры. Член Европейской народной партии, Центристского демократического интернационала, Международного демократического союза.

Лит .: Aznar J. M . Ocho años de gobierno: una visión personal de España. Barcelona, 2004; Бухармедова Л. М. Аснар: консерваторы у власти (1996–2004) // Испанский альманах. М., 2008. Вып. 1: Власть, общество и личность в истории; Politics and Society in Contemporary Spain: From Zapatero to Rajoy / Ed. B. N. Field, A. Botti. London, 2013. Д. И. Юшина.