Национа́льный фронт

Национа́льный фронт (НФ, фр. Front national) — крайне правая националистическая партия во Франции. Создана в 1972 Ж. М. Ле Пеном. Идеологией НФ были крайний национализм, социальный консерватизм, популизм, расизм и антисемитизм, а также евроскептицизм и антиглобализм. Программа НФ требовала остановить миграционный поток из стран Африки и Азии, ужесточив условия при получении французского гражданства и запретив воссоединение семей. НФ декларировал возврат к традиционным ценностям: ограничение абортов, поощрение многодетных семей, сохранение французской культуры и проведение протекционистской экономической политики. На парламентских выборах за НФ голосовали от 0,3 % до 0,5 % избирателей. Ухудшение миграционной ситуации изменило положение. В 1986 за НФ проголосовали 9,8 % избирателей (35 мест в парламенте). На президентских выборах 2002 Ж.-М. Ле Пен смог получить в 1‑м туре 16,9 % голосов (4,8 млн). В 2007 из-за изменения избирательной системы НФ не прошел в парламент, но продолжал оставаться влиятельной политической силой. К началу 2010‑х в НФ возник внутрипартийный кризис. Молодое поколение фронтистов во главе с Марин Ле Пен, дочерью лидера НФ, желало превратить Национальный фронт в респектабельную системную партию, что предполагало отказ от антисемитизма и ксенофобии. В 2011 Ж.-М. Ле Пен был смещен с поста председателя партии, новым лидером НФ стала М. Ле Пен. В 2018 она переформатировала НФ в НО — «Национальное объединение» («Rassemblement national») c более умеренной программой. На выборах 2022 партия Ле Пен завоевала 89 мест в Национальном собрании (2012 — 2; 2017 — 8), подтвердив, что является третьей по влиянию политической силой в современной Франции.

Лит .: Algazi J. L’Extrême droite en France de 1965 à 1984. Paris, 1989; Lecœur E. Un néo-populisme à la française. Trente ans de Front national. Paris, 2003; Chombeau C. Le Pen fille & père. Paris, 2007; Liszka L. Marine Le Pen. Un nouveau Front national? Paris, 2010; Cohen P. et Péan P. Le Pen, une histoire française. Paris, 2012; Le Pen ­J.-M. Mémoires. T. 1–2. Paris, 2018–2019. П. П. Черкасов.