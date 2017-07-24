Кот-мэр и другие животные-градоначальники 24 июля умер кот Стаббс, мэр местности Талкитна на Аляске, США. Как бы ни утверждалось, что история ежедневно создаётся людьми, жизнь показывает: иногда наши четвероногие друзья принимают в этом не менее активное участие. Портал «История.рф» вспоминает животных, которые занимали высокие посты. Интересно, что подавляющее большинство таких случаев зафиксировано на территории США. Кот Стаббс, Талкитна, Аляска, США В 1998 году Стаббс стал мэром Талкитны на Аляске в результате официальных выборов, когда местным жителям не понравился ни один из кандидатов и кто-то шутки ради предложил кандидатуру кота. В Талкитне отсутствует официальная администрация, поэтому избрание кота было вполне реальным. Местность считается межобщинной территорией,... На чтение: 2 минуты

24 июля умер кот Стаббс, мэр местности Талкитна на Аляске, США. Как бы ни утверждалось, что история ежедневно создаётся людьми, жизнь показывает: иногда наши четвероногие друзья принимают в этом не менее активное участие.

Портал «История.рф» вспоминает животных, которые занимали высокие посты. Интересно, что подавляющее большинство таких случаев зафиксировано на территории США.

Кот Стаббс, Талкитна, Аляска, США

В 1998 году Стаббс стал мэром Талкитны на Аляске в результате официальных выборов, когда местным жителям не понравился ни один из кандидатов и кто-то шутки ради предложил кандидатуру кота.

В Талкитне отсутствует официальная администрация, поэтому избрание кота было вполне реальным. Местность считается межобщинной территорией, неподвластной напрямую ни одному муниципалитету.

24 июля кот умер. Хозяева покойного градоначальника выразили готовность отдать должность мэра котёнку, который жил вместе со Стаббсом. Возможно, в скором времени у Талкитны появится новый усатый мэр.

Козёл Генри Клей III, Лахитас, Техас, США

Не только коты могут становиться градоначальниками. В американском городе Лахитас есть даже династия козлов, которые «правят» городом с 1986 года. Действующий представитель – козёл Генри Клей III. Отметим, что все козлы, занимающие должность мэра, являются ещё и талисманами для производителей пива.

Козёл Билли Гамбут, Вангомомон, Новая Зеландия

В 1989 году власти Новой Зеландии приняли решение вывести посёлок Вангомомона из подчинения одного региона в другой. Решение привело к возмущению жителей посёлка и провозглашению суверенной Республики Вангомомона.

В республике были учреждены должности президента и мэра города, которые могло занимать одно и то же лицо, однако какое (видовая принадлежность, возраст, пол) – не уточнили.

В 1999 году президентом и мэром стал 12-летний козёл Билли Гамбут. В 2001 году, на исходе 18-го месяца своего правления, козёл, к сожалению, скончался.

С 2001 по 2003 год в Республике Вангомомона отсутствовал официальный глава. В 2003 году на эту должность выбрали пуделя Тай Путу. Собака «ушла» со своего поста после неудачного покушения в 2004 году.

Козёл Опи, Анза, Калифорния, США

В 2003 году на благотворительных выборах в городе Анза был избран в качестве мэра козёл Опи, которому удалось собрать самую большую сумму пожертвований (средства были направлены на финансирование льготных стипендий для малоимущих студентов).

Согласно местному законодательству выборы почётного мэра должны проходить в городе раз в год. Однако в 2004 году выборов не было, и полномочия Опи были продлены. В 2005 году местная торговая палата отказалась финансировать избирательную кампанию, и козла пришлось отправить в отставку.

Осёл Пако, Флориссант, Колорадо, США

В 2000 году в городе Флориссант на благотворительных выборах в пользу Исторического общества Пайкс Пик победил осёл Пако Белл. Президент общества Селинда Кэлин тогда отметила, что организаторы «решили привнести в политику немного правды: в выборах было разрешено участвовать только ослам».

В 2004 году осёл Пако Белл был переизбран на второй срок практически единогласно, поскольку все его конкуренты куда-то исчезли: один заболел, другой пропал, а третий оказался ламой, которая с помощью приклеенных ушей выдавала себя за осла.

Собака Люси Лу, Рэббит Хэш, Кентукки, США

В 2008 году в предвыборной гонке за пост главы деревушки Рэббит-Хэш, обогнав 10 собак, одного осла, одного опоссума и одного человека, победила собака породы колли Люси Лу.

Но началось всё не с Люси Лу. В 1998 году мэром Рэббит-Хэш стала немецкая овчарка Гуфи. Тогда каждый прихожанин местной церкви мог за один доллар проголосовать за своего кандидата неограниченное количество раз – то есть платишь и голосуешь, платишь и голосуешь… В 1998 году Гуфи получил 8000 голосов, а церковь – 8000 долларов.

Пёс Боско, Санол, Калифорния, США

В 1981 году в Саноле выбирали мэра. Избиратели постепенно разочаровывались в своих кандидатах, когда местный житель Брэд Лебер в шутку сказал, что его пёс Боско победит всех, если его имя окажется в списке кандидатов.

Имя Боско оказалось в избирательном бюллетене, и пёс победил. Лидерство Боско вызвало широкий резонанс. В 1989 году коммунистическое китайское издание «Народный Ежедневник» опубликовало материал, в котором назвало демократические выборы «чушью», раз должность может достаться даже дворняге Боско.

Возмущённые защитники свободы выборов привезли Боско в Сан-Франциско и устроили митинг у китайского консульства, а потом провозгласили собаку-мэра символом демократии и свободы. В 1994 году, когда пёс умер, благодарные горожане установили в его честь памятник.