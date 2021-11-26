КАРЛ XVI ГУСТАВ

КАРЛ XVI ГУ́СТАВ - ко­роль Шве­ции (с 15.09.1973 года), из ди­на­стии Бер­на­до­тов .

Внук шведского ко­ро­ля Гус­та­ва VI Адоль­фа (1882-1973 годы, ко­роль с 1950 года), сын на­след­но­го прин­ца Гус­та­ва Адоль­фа (1906-1947 годы). Объ­яв­лен на­след­ни­ком пре­сто­ла по­сле ги­бели от­ца в авиа­ка­та­ст­ро­фе. В 1966-1969 годах служил в шведской ар­мии, за­тем обу­чал­ся по специальной про­грам­ме в Уп­псаль­ском университете, изу­чал эко­но­ми­ку в Сток­гольм­ском университете. В 1976 году же­нил­ся на пе­ре­вод­чи­це из Гер­ма­нии Силь­вии Ре­на­те Зом­мер­лат (родилась 23.12.1943 года, Гей­дель­берг; на шведском пре­сто­ле - ко­ро­ле­ва Силь­вия), с ко­то­рой по­зна­комил­ся на Олим­пий­ских иг­рах 1972 года. В 1980 году ини­ции­ро­вал при­ня­тие но­во­го за­ко­на о пре­сто­ло­нас­ле­дии, в со­от­вет­ствии с ко­то­рым пра­во на­сле­до­ва­ния пре­сто­ла бы­ло за­кре­п­ле­но за пер­вым ре­бён­ком шведского ко­ро­ля, не­за­ви­си­мо от его по­ла (ра­нее шведская ко­ро­на пе­ре­да­ва­лась толь­ко по муж­ской ли­нии). Име­ет тро­их де­тей: на­след­ная прин­цес­са Вик­то­рия Ин­грид (14.07.1977 года), принц Карл Фи­липп (13.05.1979 года), прин­цес­са Мад­лен (10.06.1982 года).