ИТАЛЬЯНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Итальянская демократическая партия — политическая партия левоцентристской ориентации.

Основана в октябре 2007 партиями, прежде входившими в коалицию «Оливковое дерево» (Левые демократы, Маргаритка: Демократия — это свобода и др.). В основе программы — активизация социальной политики и реформа, призванная стабилизировать политическую жизнь Италии. И. д. п. состоит из союзов (областных, провинциальных, общинных) и клубов. Высший орган — Национальное собрание (Assemblea Nazionale), избираемое областными собраниями. Между сессиями Национального собрания руководящим органом является избираемая им Национальная дирекция (Direzione Nazionale). Исполнительные органы — Президиум и Национальный секретариат избираются Национальным собранием, высшим должностным лицом является Секретарь (Segretario). Партия участвовала в парламентских выборах (в нижнюю палату и Сенат), получив соответственно 33,17 % и 25,42 % (2008) и 33,1 % и 27,43 % (2013) голосов избирателей, а также в выборах в Европарламент — 26,1 % (2009) и 40,81 % (2014), однако потерпела неудачу на муниципальных выборах (июнь 2016). Лидеры партии (последовательно): В. Вельтрони, Д. Франческини, П. Л. Берсани, Г. Эпифани и М. Ренци. После парламентских выборов 2013 партия сформировала правительство во главе с Э. Летта, с 22 февраля 2014 правительство возглавил М. Ренци. И. д. п. провела финансовые реформы (налоговую, так называемый закон стабильности) и реформу избирательного закона (6 мая 2015 был принят закон «Италикум»), выдвинула проект конституционной реформы, по которому 4 декабря 2016 был проведен референдум. На референдуме более 50 % населения Италии отклонили законопроект.