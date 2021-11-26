Гeншер (нем. Genscher), Ганс-Дитрих (21.03.1927, Райдебург ‒ 31.03.2016, Вахтберг-Пех)

Гéншер (нем. Genscher), Ганс-Дитрих (21.03.1927, Райдебург — 31.03.2016, Вахтберг-Пех) — немецкий политический и государственный деятель. Учился в средней школе в Галле. В 1944 по коллективной заявке вступил в НСДАП (см. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия). В 1945 был призван в качестве добровольца в вермахт , направлен в инженерные войска , участвовал в битве за Берлин. Незадолго до окончания войны попал в плен к американцам. В 1946—1949 изучал юриспруденцию в Галле и Лейпциге, затем до 1952 работал в качестве референта в земельном суде в Галле. Был членом Либерально-демо­кратической партии (1946—1952). В 1952 покинул ГДР (см. в ст. Германия) и переселился в Бремен. Член Свободной демократической партии Германии c 1952, в 1956—1959 — научный ассистент фракции СвДП в бундестаге, в 1959—1965 — управляющий делами фракции, одновременно с 1962 — федеральный секретарь СвДП. В 1968—1974 — заместитель председателя СвДП, 1974—1985 — председатель партии, с 1992 — почетный председатель СвДП. Депутат бундестага в 1965—1998. В 1969—1974 — министр внутренних дел в первом и втором кабинете В. Брандта, участник московских переговоров 24—25 июля 1969.

В 1974—1982 — министр иностранных дел и вице-канцлер в правительстве Г. Шмидта. Сторонник «активной политики разрядки напряженности» между Востоком и Западом. Инициатор принятия Антитеррористической конвенции Организации Объединенных Наций (1976).

В 1982 поддержал конструктивный вотум недоверия канцлеру Шмидту и выступил за коалицию с ХДС/ХСС. В 1982—1992 — министр ино­странных дел и вице-канцлер правительства Г. Коля. Принимал активное участие в переговорах о воссоединении немецких государств (1990). В ноябре 1990 совместно с польским министром иностранных дел К. Скубишевским подписал Договор о германо-польской границе по линии Одер-Нейсе.

После своей добровольной отставки в 1992 был профессором политических наук в Свободном университете Берлина (1994—1995), президентом Немецкого общества Внешней политики (2001—2003). Почетный доктор университетов Штеттина и Лейпцига, МГИМО, лауреат премий Эриха Кестнера (2004) и фонда Фридриха Наумана (2006). Имеет многочисленные государственные награды.

Соч.: Erinnerungen. Berlin, 1995; Meine Sicht der Dinge. Im Gespräch mit Hans-Dieter Heumann. Berlin, 2015.

Лит.: Френкен А. А. Ганс-Дитрих Геншер и «геншеризм» // Политические портреты. М., 1991. С. 93—108; Ritter G. A. Hans-Dietrich Genscher, das Auswärtige Amt und die deutsche Vereinigung. München, 2013. И. А. Кукушкина.