БЕЙКЕР Джеймс

Американский политик и юрист, государственный секретарь США ( 1989—1992), министр финансов (1985—1988), глава администрации Белого дома (1981—1985 и 1992—1993), заместитель министра торговли (1975—1976), руководитель предвыборных штабов кандидатов в президенты США Д. Форда (1976), Д. Буша-старшего (1980, 1988, 1992), Р. Рейгана (1984).

Представитель богатой техасской юридической династии. Окончил Принстонский университет и Школу права Университета Техаса в Остине, в 1952—1954 служил в морской пехоте. С 1957 занимался юридической практикой. Участвовал в политике с 1970.

На посту министра финансов убедил конгрессменов (смотрите Конгресс ) голосовать за налоговые реформы Рейгана. Способствовал подписанию в 1985 Соглашения Плаза о девальвации доллара. На посту государственного секретаря Б. содействовал объединению Германии и вступлению ее в НАТО , созданию международной антииракской коалиции для операции по освобождению Кувейта «Буря в пустыне» (1991).

Участвовал в подготовке договора с СССР СНВ-1 (подписан в 1991). В отличие от министра обороны США Р. Чейни, после референдума о независимости Украины в декабре 1991 считал необходимым поддержать независимость бывших советских республик только в случае выполнения ими ряда условий, в первую очередь отказа от ядерного оружия. (смотрите Ограничение стратегических вооружений )

В 1993 Б. основал Институт публичной политики в Rice University. В 1997—2004 был специальным посланником генерального секретаря ООН К. Аннана по разрешению конфликта в Зап. Сахаре.

В ноябре 2000 руководил юридической группой победившего кандидата в президенты Д. Буша-младшего, которая участвовала в пересчете спорных голосов избирателей Флориды. В декабре 2006 как сопредседатель межпартийной Группы по изучению Ирака рекомендовал вывод войск США из страны.

Сочинения:

The Politics of Diplomacy: Revolution, War and Peace, 1989—1992. New York, 1995. (With S. Fiffer);

Work Hard, Study… and Keep Out of Politics! Adventures and Lessons from an Unexpected Public Life. New York, 2006.

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