ЖУТИЧ НИКОЛА

ЖУТИЧ [сербский Жутић] НИКОЛА - историк, автор работ о политике Ватикана на Балканах.

В 1979 году окончил историческое отделение философского факультета Белградского универистета. Преподавал историю в средних школах, в 1984-1995 годы работал в Архиве Югославии. В 1993-1995 годы доцент на факакультете общественных наук университета им. Н. Теслы в г. Книн (Хорватия), в настоящее время научный сотрудник Института современной истории (Белград).

На философском факультете Белградского университета защитил магисторскую диссертацию «Физическая культура в Королевстве Югославия, 1929-1941 годы» (Физичка култура у Краљевини Jугославиjи, 1929-1941 гды. Београд, 1987 год) и доктор дис. «Государство и Римско- католическая Церковь в Королевстве Югославия, 1918-1935 годы» (Држава и Римокатоличка Црква у Краљевини Jугославиjи, 1918-1935 годы. Београд, 1992 год).

Первые свои исследования Н.Жутич посвятил истории т. н. соколов - молодежной спортивной организации. В статьи «Сокол Королевства Югославия и Римско-католическая Церковь» (Сокол Краљевине Jугославиjе и Римокатоличка Црква: (1929-1934 годы) // ЗбМСИ. 1990 год. Бр. 42. С. 57-86) он впервые затронул тему католической пропаганды в сербской молодежной среде, а в дальнейшем большую часть своих исследований посвятил изучению деятельности католической Церкви на Балканах.

Следуя традициям сербской историографии и расценивая влияние католической Церкви как крайне агрессивное и антисербское, Н. Жутич высказал ряд весьма радикальных утверждений. Напр., в монографии «Римокатолическая Церковь и хорватство от иллирийской идеи до великохорват. реализации, 1453-1941 годы» (Римокатоличка Црква и хрватство: Од илирске идеjе до велихрват. реализациjе, 1453-1941 годы. Београд, 1997) Н. Жутич высказал мнение, что создание усташами при поддержке немцев в начале второй мировой войны Независимого государства Хорватия стало результатом целенаправленной политики Ватикана.

В книге «Сербы-католики или так называемые хорваты: «Сербы все и всюду»: Хорватские земли без хорватов» (Срби римокатолици такозвани хрвати: «Срби сви и свуда»: Хрватске земље без хрвата. Земун, 2006 год), исходя из отсутствия упоминаний этнонима «хорваты» в ранних исторических источниках, автор поставил под сомнение происхождение хорватского этноса и предположил, что Ватикан на протяжении длительного периода намеренно искажал источники с целью создать «исконно католическую нацию» среди правосл авных балканских народов.

Посвятил несколько публикаций распространению влияния Ватикана в Албании, Македонии, Косове и Метохии в предвоенный период (Ватикан и Албанци у првоj половины XX века(до 1941 год). Београд, 2000 год; Католич. Церковь и православие в Албании, Македонии, Косове и Метохии в период между 1-й и 2-й мировыми войнами // Balcanica. Београд, 2003. Књ. 34. С. 341-356). Влияние католич. Церкви на рост хорватского национализма Н. Жутич продемонстрировал на примере биографий 2 видных католических деятелей - архиеп. Загребского Антуна Бауэра († 1937 год) и беатифицированного в 2003 году боснийца Ивана Мерза (1896-1928 годы), основателя хорватской антивоенной молодежной организации (Хрватски митр. Антун Бауер // Istorija ХХ. v. Београд, 1990. Год. 8. Бр. 1/2. С. 175-188; Иван Мерз - светитељ хрватства // Там же. 2005. Год. 23. Бр. 1. С. 45-62).

В монографии «Ватикан, Сербия и Югославия, 1853-1935 годы» (Ватикан, Србиjа и Jугославиja, 1853-1935 годы. Београд, 2008 год) Н. Жутич высказал мнение, что принятие 9 сентября 1853 года князем Александром Карагеоргиевичем (см. Карагеоргиевичи) закона о свободе вероисповеданий христианских конфессий, учреждение католич. общества в Белграде и проведение в целом либерально-буржуазной политики сербской династией Обреновичей (конец XIX века) способствовали усилению влияния Римской Церкви в Сербии, а также - подписанию в 1935 году конкордата между Королевством Югославия и Ватиканом и последовавшему в 1935-1937 годы острому конкордатскому кризису в югославском обществе.