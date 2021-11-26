ЖОБИН АНТОНИУ КАРЛОС

ЖОБИН АНТОНИУ КАРЛОС - бразильский композитор.

В дет­ст­ве брал уро­ки фортепиано, позд­нее учил­ся ор­ке­ст­ров­ке, гар­мо­нии и ком­по­зи­ции. В середине 1940-х годов иг­рал на фортепиано в ба­рах и ноч­ных клу­бах Рио-де-Жа­ней­ро, в 1952 году ра­бо­тал аран­жи­ров­щи­ком на зву­ко­за­пи­сы­ваю­щей фир­ме «Continental». С 1956 года художественный руководитель бразильской фир­мы грам­за­пи­си «Odeon Records». С то­го же го­да ра­бо­тал вме­сте с по­этом В. ди Мо­рай­сом, на­пи­сал му­зы­ку к его пье­се «Ор­фей из Кон­сей­са­на» (1956; позд­нее на­пи­сал дру­гую му­зы­ку на тот же сю­жет для ки­но­филь­ма «Чёр­ный Ор­фей», режиссер М. Ка­мю, 1959). С 1958 года со­труд­ни­чал с Ж. и А. Жил­бер­ту . В 1959 году соз­дал пес­ню «Де­за­фи­на­до», ко­то­рая ста­ла эмб­ле­мой но­во­го латиноамериканского музыкального сти­ля бос­са-но­ва, в 1960 году - пес­ню «Сам­ба на од­ной но­те». Все­мир­ную из­вест­ность ему при­нес­ла пес­ня «Де­вуш­ка из Ипа­не­мы» (1962). В 1962 году в Кар­не­ги-хол­ле (Нью-Йорк) с боль­шим ус­пе­хом про­шёл кон­церт из про­из­ве­де­ний Ж. (с уча­сти­ем сак­со­фо­ни­ста С. Гет­ца и ги­та­ри­ста Ч. Бёр­да). Пе­ре­ехав в США в 1960-х годах, со­труд­ни­чал с Ф. Си­нат­рой (1967), ра­бо­тал на те­ле­ви­де­нии, пи­сал му­зы­ку к ки­но­филь­мам. Соз­дал бо­лее 400 ком­по­зи­ций, множество ме­ло­дии Жобина ста­ли джа­зо­вы­ми «стан­дар­та­ми».