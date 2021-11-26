ЖАНЕН РАЙМОН

ЖАНЕН [французский Janin] РАЙМОН (мирское имя Жюль Эмильен) - историк-византинист, монах католического ордена aссумпционистов.

Вступил в орден в 1900 году; 18 сентября 1902 году принял монашеский постриг с именем Раймон. С ранней молодости интересовался историей Церквей христианского Востока. В 1911 году рукоположен во пресвитера, служил в Стамбуле, вероятно в церкви при ДС конгрегации ассумпционистов, и одновременно стал профессором Большого Восточного семинара, организованного французским учеными в стамбульском предместье Кадыкёй (греч. Халкидон), вошел в состав редколлегии французского научного журнала «Échos d'Orient», издававшегося под эгидой ассумпционистов в Стамбуле.

В годы первой мировой войны (1914-1918 годы) служил во французской армии. С 24 октября 1934 года консультант папской конгрегации по делам Восточных Церквей. С 1937 года постоянный член Французского института византийских исследований. С 1943 года в Париже участвовал в возрождении французского издания по византиноведению «Revue des études byzantines», которое стало продолжением «Échos d'Orient». После второй мировой войны окончательно переехал в Париж. В 1952-1957 годы преподаватель канонического права Восточных Церквей в Католическом институте в Париже.

С начала 20-х годов XX века, в период французской оккупации Босфора (1918-1923 годы) и общего передела сфер влияния на Балканах, Р. Жанен обратился к изучению исторической географии Константинополя и Византийской империи. Сбор подробных сведений по истории различных городов, местностей, отдельных храмов и монастырей, существовавших в Византии в средние века, стал главной сферой научных интересов Р. Жанена. Работы на эту тему в столь широком масштабе до Р. Жанена проводились лишь французским историком Ш. Дюканжем в XVII веке.

Р. Жанен сумел принципиально расширить объем знаний по исторической географии Византии. Результатами его многолетних исследований стали монографии-справочники по Константинополю и другим центрам Византии и множество статей, посвященных истории, топографии отдельных памятников византийского христианства. Работа «Храмы и монастыри Константинополя» (1953 год) является исчерпывающим современным компендиумом сведений из письменных источников о церковных памятниках византийской столицы.

Р. Жанен активно сотрудничал с западноевропейскими и американскими энциклопедическими изданиями, опубликовал много статей по той же тематике в словарях «Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques», «Dictionnaire de théologie catholique», «Catholicisme: Hier, aujourd'hui, demain», «Lexikon für Theologie und Kirche», «Lexikon der Marienkunde».

Другим важным направлением деятельности Р. Жанена было изучение истории и культуры Церквей христианского Востока. Р. Жанен интересовался историей возникновения и становления различных Восточных Церквей, их взаимоотношениями и современным состоянием.

В «Échos d'Orient» и других изданиях он на протяжении ряда десятилетий вел рубрики под названием «Chronique des Églises orientales», где рассказывал о текущих событиях в мире восточного христианства (EO. 1912-1940. T. 15-17, 20-32, 34-39; Union des Églises. 1923/1924. T. 1; Annuaire de l'École des Législations religieuses. P., 1952. T. 3). В то же время тесные связи Р. Жанена с Римско-католической Церковью объективно приводили к тому, что его деятельность способствовала укреплению католического униатства в среде восточных христиан.