ЗЕРФЮСС БЕРНАР ЛУИ
ЗЕРФЮСС БЕРНАР ЛУИ - французский архитектор.
Учился в Школе изящных искусств в Париже (1928-1939 годы; был награждён Римской премией). Член (1983 год), непременный секретарь (с 1994 года) Академии искусств. В 1942 году отправился добровольцем в составе французской армии в Тунис; с 1943 года работал в Северной Африке (проектировал и руководил строительством жилья, учебных, медицинских, спортивных и др. зданий и сооружений).
В 1948 году вернулся во Францию; стал энтузиастом индустриальных методов строительства (жилые комплексы: в Париже - в районах Пон-де-Севр и Булонь-Бийанкур, 1949-1952 годы; в городе Нанси - в районе О-дю-Льевр, 1959-1967 годы). Создавал проекты в интернациональном стиле (автомобильный завод «Рено» во Флен-сюр-Сен, департамент Ивелин, 1950-1955 годы; живопись на фасадах - художник Ф. Дель Марле), с использованием железобетонной оболочки (здание Национального центра индустрии и техники в Париже, 1953-1958 годы; совместно с Р. Камело, Ж. де Майи, Ж. Пруве и др.).
Автор Дворца ЮНЕСКО в Париже (1952-1958 годы - главное здание, в соавторстве с М. Брёйером и П. Л. Нерви; 1963-1965 годы - подземные бюро; 1970-1978 годы - 5-й и 6-й корпуса); комплекса университета в Тунисе (1960-1964 годы, совместно с В. Гропиусом), французского посольства в Варшаве (1970 год), Музея галло-романской цивилизации в Лионе (1972-1976 годы) и др. В 1965-1968 годах главный инспектор общественных зданий и национальных дворцов. В 1980-е годы руководил застройкой в 15-м округе Парижа (в т. ч. проектами высотных зданий в районе Монпарнас).