ЗЕРФЮСС БЕРНАР ЛУИ

ЗЕРФЮСС БЕРНАР ЛУИ - французский ар­хи­тек­тор.

Учил­ся в Шко­ле изящ­ных ис­кусств в Па­ри­же (1928-1939 годы; был на­гра­ж­дён Римской премией). Член (1983 год), не­пре­мен­ный сек­ре­тарь (с 1994 года) Ака­де­мии ис­кус­ств. В 1942 году от­пра­вил­ся доб­ро­воль­цем в со­ста­ве французской ар­мии в Ту­нис; с 1943 года ра­бо­тал в Северной Аф­ри­ке (про­ек­ти­ро­вал и ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом жи­лья, учеб­ных, ме­ди­цин­ских, спор­тив­ных и др. зда­ний и со­ору­же­ний).

В 1948 году вер­нул­ся во Фран­цию; стал эн­ту­зиа­стом ин­ду­ст­ри­аль­ных ме­то­дов строи­тель­ст­ва (жи­лые ком­плек­сы: в Па­ри­же - в рай­онах Пон-де-Севр и Бу­лонь-Бий­ан­кур, 1949-1952 годы; в городе Нан­си - в рай­оне О-дю-Льевр, 1959-1967 годы). Соз­да­вал про­ек­ты в ин­тер­на­цио­наль­ном сти­ле (ав­то­мо­биль­ный за­вод «Ре­но» во Флен-сюр-Се­н, департамент Иве­лин, 1950-1955 годы; жи­во­пись на фа­са­дах - художник Ф. Дель Мар­ле), с ис­поль­зо­ва­ни­ем железобе­тонной обо­лоч­ки (зда­ние Национального цен­тра ин­ду­ст­рии и тех­ни­ки в Па­ри­же, 1953-1958 годы; совместно с Р. Ка­ме­ло, Ж. де Майи, Ж. Пру­ве и др.).

Ав­тор Двор­ца ЮНЕСКО в Па­ри­же (1952-1958 годы - главное зда­ние, в со­ав­тор­ст­ве с М. Брёй­е­ром и П. Л. Нер­ви; 1963-1965 годы - под­зем­ные бю­ро; 1970-1978 годы - 5-й и 6-й кор­пу­са); ком­плек­са университета в Ту­ни­се (1960-1964 годы, совместно с В. Гро­пиу­сом), французского по­соль­ст­ва в Вар­ша­ве (1970 год), Му­зея гал­ло-ро­ман­ской ци­ви­ли­за­ции в Лио­не (1972-1976 годы) и др. В 1965-1968 годах главный ин­спек­тор об­щественных зда­ний и национальных двор­цов. В 1980-е годы ру­ко­во­дил за­строй­кой в 15-м ок­ру­ге Па­ри­жа (в т. ч. про­ек­та­ми вы­сот­ных зда­ний в районе Мон­пар­нас).