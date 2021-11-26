ЗАГРАДНИК ОСВАЛЬД

ЗАГРАДНИК ОСВАЛЬД - словацкий драматург .

Окон­чил Кар­лов университет в Пра­ге . Ра­бо­тал на ра­дио (с 1971 года), ди­рек­то­ром Сло­вацкого национального те­ат­ра (1976-1979); воз­глав­лял Со­юз сло­вацких дра­ма­тур­гов (1990-1991). Пе­ча­тал­ся с 1952 года. Для со­чи­не­ний Заградника ха­рак­тер­ны со­че­та­ние об­ще­че­ло­ве­че­ской и со­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­ки, глу­бо­кий пси­хо­ло­гизм, ис­поль­зо­ва­ние сим­во­лической об­раз­но­сти. Наи­боль­шую по­пу­ляр­ность Заграднику при­нес­ла пье­са «Со­ло для ча­сов с бо­ем» [«Solo pre bicie (hodiny)», 1972], по­став­лен­ная во мно­гих стра­нах ми­ра, в том числе в Рос­сии (ре­жис­сё­ры О.Н. Еф­ре­мов и А.А. Ва­силь­ев, МХАТ, 1973). Сре­ди других со­чи­не­ний: ан­ти­фа­ши­ст­ская пье­са «Пе­ре­шаг­ни че­рез свою тень» («Prekroč svôj tien̆», 1974), «Ме­ло­дия для пав­ли­на» («Sonatína pre páva», 1976; русский перевод и постановка 1978 года), «Убе­жи­ще» («Azyl», 1994; в русском переводе - «До­ле­тим до Ми­ла­на», постановка 2000 года).

Сочинения:

Со­ло для ча­сов с бо­ем. СПб., 2005.