Зачем Путину показали «Доктора Стрэйнджлава»? На центральном российском телевидении завершилась трансляция нового многосерийного документального фильма Оливера Стоуна «The Putin Interviews» (в отечественной адаптации – «Путин»). Около двух лет понадобилось Оливеру Стоуну, чтобы снять достаточное количество материала с российским президентом. Казалось бы, на счету каждая минута, выкроенная для разговора с лидером крупнейшего в мире государства. И, тем не менее, Стоун не пожалел целых полутора часов, чтобы показать Путину один классический американский фильм. И даже не свой. Что было в основе столь неожиданного решения? Отвечая на вопрос, зачем Путину показали «Доктора Стрэйнджлава», нужно непременно разобраться: к каким проблемам, актуальным и ныне, апеллировал в своей знаменитой картине Стэнли... На чтение: 1 минута

На центральном российском телевидении завершилась трансляция нового многосерийного документального фильма Оливера Стоуна «The Putin Interviews» (в отечественной адаптации – «Путин»).

Около двух лет понадобилось Оливеру Стоуну, чтобы снять достаточное количество материала с российским президентом. Казалось бы, на счету каждая минута, выкроенная для разговора с лидером крупнейшего в мире государства. И, тем не менее, Стоун не пожалел целых полутора часов, чтобы показать Путину один классический американский фильм. И даже не свой. Что было в основе столь неожиданного решения?

Отвечая на вопрос, зачем Путину показали «Доктора Стрэйнджлава», нужно непременно разобраться: к каким проблемам, актуальным и ныне, апеллировал в своей знаменитой картине Стэнли Кубрик?

Как известно, по сюжету фильма ВВС США непреднамеренно направляют бомбардировщики с ядерным оружием атаковать объекты на территории СССР, а из-за многоступенчатой компьютерной системы защиты, разработанной на волне шпиономании, даже сам президент Соединённых Штатов оказывается не в силах отозвать самолёты назад. Вынужденный выйти на прямую связь с русскими, американский президент обнаруживает, что найти общий язык с ними проще, чем с собственными советниками из числа «вашингтонских ястребов».

Первое. Страх перед бездушными электронными системами, которым государства, владеющие ядерным оружием, вверяют свои судьбы. Опасность, что война начнётся по вине электроники. И тут нельзя не признать прозорливость кинематографистов – после того, как сравнительно недавно широкую известность обрела реальная история о «человеке, который спас мир», бывшем подполковнике Советской армии Станиславе Петрове, который 26 сентября 1983 года, будучи оперативным дежурным на командном пункте системы раннего обнаружения, получил сигнал о ракетном нападении со стороны США, но в критический момент принял историческое решение считать этот сигнал результатом технической ошибки. Сбой автоматизированной системы тогда чуть не привёл к катастрофе планетарного масштаба. Ирония судьбы: именно в это время Джеймс Кэмерон как раз снимал свой культовый фильм «Терминатор», по сюжету которого человеческая цивилизация была почти полностью уничтожена компьютерной системой «Скайнет», спровоцировавшей атомную войну.

Второе. Страх перед «военщиной». В фильме Кубрика президенту США заметно проще наладить контакт с Москвой, нежели с «вашингтонскими ястребами».

Третье и главное. Страх утери контроля. Обыгрывается ситуация, при которой атомная война вот-вот начнётся не потому, что одна из стран намеренно выступает в роли агрессора; обмен ядерными ударами – лишь следующее звено в роковой цепочке событий. Главы сверхдержав принуждены взаимодействовать между собой в условиях цейтнота, когда бикфордов шнур уже подожжён. Обоюдного нежелания начинать убийственный для обеих сторон конфликт уже недостаточно, чтобы остановить войну.

Из первого, второго и третьего следует очевидный вывод. Эскалация напряжённости между двумя самыми вооружёнными в мире государствами должна смениться диалогом. Если не сбавить градус напряжения сейчас, то в определённый момент договариваться будет уже слишком поздно, запущенный маховик не удастся в одночасье остановить. Договариваться нужно, пока на это ещё есть время.

Впрочем, Владимир Путин и так всегда открыто заявлял о своей готовности к искреннему диалогу с западными партнёрами. Может, теперь Оливеру Стоуну теперь следует организовать показ «Доктора Стрейнджлава…» для первых лиц у себя на родине?