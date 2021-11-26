ВИОЛА БИЛЛ

Современный американский художник, представитель видеоарта.

Становление

Билл Виола родился и вырос в штате Нью-Йорк. Он рос скромным тихим ребенком, погруженным в мир грез и отрешенным от внешней среды. В довольно раннем возрасте Виола осознал, какую роль в человеческой жизни играют образы. В 6 лет он упал в озеро и начал тонуть, опускаясь на дно. То, что он увидел, Виола описывает как одно из самых красочных воспоминаний и глубинных осознаний, повлиявших на его жизнь. Он впервые задумался о том, что истинная красота и настоящий реальный мир скрыты от нас, это то, что находится вне поверхности, что спрятано в глубине. Однако это переживание постепенно было вытеснено другими рядовыми событиями, которые происходят в жизни каждого человека. Виола вернулся к этой истории только когда понял, что во всех его инсталляциях присутствует образ воды. Само видео с для стало тождественно воде в разных ее аспектах – текучести, быстротечности, возможности пронизывать объекты.

Увлекавшийся рисованием и изобразительным искусством Виола однажды увидел у школьного приятеля видеокамеру, и это знакомство с видео определило его дальнейший интерес к возможностям, которые давала эта технология для самовыражения.

В 1973 г. он закончил Сиракузский университет со степенью бакалавра изящных искусств, специализировался в области развивающихся направлений современного искусства. В частности, он стал активным членом появившейся в 1970 г. местной университетской организации «Цитрус ТВ». Это была экспериментальная площадка, где соединялись кабельное телевидение и видеоарт. Виола искал индивидуальный путь синтеза видео-технологий и вечных вопросов изобразительного искусства, испытывая влияние таких современных художников, как Брюс Ньюман, Нам Джун Пайк, Вульф Востелл и др. Уже тогда он не ограничивался только картинкой, его интересовал звук и его влияние на суть передаваемой идеи. Он увлекся музыкой и между 1973 и 1980 г. учился у композитора Дэвида Тюдора. Вместе они организовали группы «Раинфорест» и «Компоузерс инсайд электроникс». В 1974 г. Виола отправился в Италию, где до 1976 г. работал техническим директором в Арт\Тейпс\22, одной из ведущих студий во Флоренции в области производства видеоконтента. Знакомство с европейскими художниками, пионерами в области современного визуального искусства, способствовало расширению его мировоззренческих горизонтов.

Дальнейшее творчество

В 1976-1983 гг. сотрудничал с несколькими творческими объединениями в Нью-Йорке, после чего посетил Индонезию и Соломоновы острова, где изучал традиционное искусство. В 1977 г. был приглашен в Университет Ла Тробе (Мельбурн, Австралия), где познакомился с фотографом Кирой Перов, ставшей его супругой и главным соратником в его опытах в разных областях медиа-искусства.

В 1980-е он синтезировал своей личностный и профессиональный опыт, создав инсталляцию «Комната для Иоанна Креста». Увлекшись мистическими сочинениями представителей разных религий еще в университете, Виола заинтересовался исследованием самости и подсознательного в рамках восприятия взаимоотношений индивида с миром. Особое влияние на него оказало сочинение испанского мистика св. Иоанна Креста. Он пришел к выводу, что идея совершенного социума должна быть заменена на идею самосовершенствующегося человека. Вечные вопросы человечества к миру и себе нашли воплощение и в традиционных по своей иконографии образах. Так, в 1995 г. Виола представлял США на Венецианском биеннале серией работ «Похороненные секреты». Там же было продемонстрировано его самое знаменитое произведение «Приветствие», являющееся интерпретацией работы художника эпохи Возрождения Понтормо Каруччи «Встреча Марии и Елизаветы».

Уникальный стиль Виолы заключается в обращении к мистическому или подсознательному началу в человеке, опираясь на эстетику средневекового или ренессансного повествования. Концепция и ее визуальная реализация неразрывно связаны друг с другом. В целом, можно говорить о широком спектре тем, затрагиваемых творчеством Виолы. Среди них подсознание, эмоциональное состояние человека, любовь, рождение, смерть, границы мира, бытие и небытие и т.д. Заслуги Виолы в области видеоискусства были признаны мировым сообществом различными наградами и практически ежегодными выставками. Среди наиболее значимых площадок – Музей Гугенхайма в Бильбао и Берлине, Музей Гетти в Лос-Анджелесе, Мори Арт Музеум в Токио, Государственный музей Эрмитаж, ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Наиболее значимые работы

Приветствие (The Greeting, 1995)

Квинтет памяти (The Quintet of Remembrance, 2000)

Море безмолвия (The Silent Sea, 2002)

Проект Тристан (The Tristan Project, 2004)

Ночное путешествие (The Night Journey, 2005)

Безбрежный океан (An Ocean without a shore, 2007)