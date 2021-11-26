ВАВРА ОТАКАР

ВАВРА ОТАКАР - чешский ки­но­ре­жис­сёр, сце­на­рист, народный артист Че­хословацкой Со­циа­лис­тической Рес­пуб­ли­ки.

Изу­чал ар­хи­тек­ту­ру в Брно и Пра­ге . Вы­сту­пал как ки­но­кри­тик и пуб­ли­цист.

В 1929-1932 годах член объ­е­ди­не­ния «Ле­вый фронт». В начале 1930-х годов ра­бо­тал как ас­си­стент ре­жис­сё­ра и сце­на­рист, в 1931 году де­бю­ти­ро­вал экс­пе­риментальным фильмом «Свет про­ре­за­ет тьму». Эк­ра­ни­зи­ро­вал про­из­ве­де­ния чешских пи­са­те­лей: «Фи­ло­соф­ская ис­то­рия» по А. Ира­се­ку, «Дев­ст­вен­ность» по М. Май­е­ро­вой (оба 1937 года, премия Международного кинофестиваля в Ве­не­ции) и др. Зна­чительным со­бы­ти­ем стал фильм «Цех кут­но­гор­ских дев» (1938 год, премия Международного кинофестиваля в Ве­не­ции).

Ра­бо­там Вавра свой­ст­вен­ны не­стан­дарт­ные изо­бра­зительные ре­ше­ния, вир­ту­оз­ность мон­та­жа, опо­ра на де­таль­но раз­ра­бо­тан­ный сце­на­рий и те­ат­раль­ную ак­тёр­скую шко­лу.

В пе­ри­од немемецко-фа­ши­ст­ской ок­ку­па­ции Вавра об­ра­тил­ся к язы­ку ино­ска­за­ний: «Юмо­ре­ска», «За­кол­до­ван­ный дом» (оба 1939 года), «Па­ци­ент­ка док­то­ра Ге­ге­ля» (1940 год), «Тур­би­на» (1941 год), «Май­ская сказ­ка» (1942 год). Сре­ди филь­мов конца 1940 - 1960-х годов: «Не­мая бар­ри­ка­да» (1949 год, Государственная премия ЧССР, 1949 год), ис­то­рическая три­ло­гия « Ян Гус » (1955 год), «Ян Жиж­ка» (1956 год) и «Про­тив всех» (1958 год), «Зо­ло­той ра­нет» (1965 год, главная премия Мкф в Сан-Се­ба­сть­я­не), «Ро­манс для кор­не­та» (1967 год, премия Международного кинофестиваля в Мо­ск­ве; Государственная премия ЧССР, 1968 год).

Сви­де­тель со­бы­тий «праж­ской вес­ны», в 1969 году Вавра соз­дал ки­но­прит­чу об ин­кви­зи­тор­ских про­цес­сах в Че­хии «Мо­лот про­тив ведьм».

В чис­ле других филь­мов: «Дни пре­да­тель­ст­ва» (1973 год), «Со­ко­ло­во» (1974 год, совместно с СССР), «Ос­во­бо­ж­де­ние Пра­ги» (1976 год), «Ко­ме­ди­ант» (1984 год), «Ве­ро­ни­ка» (1985 год), «Ев­ро­па тан­це­ва­ла вальс» (1989 год), «Моя Пра­га» (2003 год).

С 1957 года пре­по­да­вал на ки­но­фа­куль­те­те Ака­де­мии изо­бра­зительных ис­кусств в Пра­ге (профессор - с 1963 года). Уче­ни­ки Вавра - В. Хитилова, И. Менцель и другие ре­жис­сё­ры «но­вой че­хо­сло­вац­кой вол­ны».

Удостоился премии Международного кинофестиваля в Кан­не (1991 год) и в Кар­ло­ви-Ва­ри (2001 год) за вклад в ки­но­ис­кус­ст­во.

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