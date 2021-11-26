ТРЮФФО ФРАНСУА РОЛАН

Французский режиссер, сценарист, актер, теоретик кино. Один из главных представителей французской новой волны .

Семья. Начало пути

Семейную историю будущего режиссера нельзя назвать простой. Франсуа был ребенком, рожденным вне брака. Его мать Жанин де Монферран работала в парижской газете. Отчим – чертежник Ролан Трюффо женился на Жанин в 1933 г. и усыновил мальчика. У пары также был общий ребенок, умерший в младенчестве в 1934 г. Франсуа считал Ролана родным отцом, пока случайно не узнал об обратном. Случилось это, когда он в 10-летнем возрасте начал жить вместе с родителями. До этого он жил у бабушки по матери Женевьевы. Именно она заложила в него страсть к искусству. Когда Трюффо было 30 лет, Ролан и Жанин развелись. А еще через несколько лет режиссер решил выяснить все о настоящем отце, для чего нанял детективов. Последние выяснили, что им мог быть дантист Ролан Леви, чему молодой человек поверил, однако правдива ли информация, так и осталось неизвестным.

С родителями мальчик чувствовал себя неуютно, в их доме он спал в коридоре. Непростые отношения в семье вели к тому, что юноша большую часть времени проводил с друзьями и в кино, которое обожал. Эта страсть, начавшаяся в 8 лет с фильма А. Ганса «Потерянный рай», привела к систематическим прогулам школы. В итоге в 14 лет Трюффо бросил ее окончательно.

Творчество

Заметное влияние на молодого человека оказал теоретик кино Андре Базен. Франсуа стал сотрудничать с его журналом «Cahiers du Cinema». Там же писал Жан-Люк Годар . С ним Трюффо работал над сценариями для фильмов «История воды» (1958) и «На последнем дыхании» (1960).

Режиссерским дебютом Трюффо стала картина «Визит» 1954 г. За ней последовали «Сорванцы» 1957 г. и «История воды». В 1957-м молодой человек сочетался браком с Мадлен Моргенштерн, с которой имел двух дочерей (развелись в 1965 г.).

Визитной карточкой Трюффо стала серия кинокартин, повествующих о жизни и взрослении героя по имени Антуан Дуанель. Первым таким фильмом стали «Четыреста ударов» 1959 г., за него режиссер удостоился Гран-при кинофестиваля в Каннах. История юноши была продолжена в картинах «Антуан и Колетт» (одна из новелл фильма «Любовь в 20 лет», 1962), «Украденные поцелуи» 1968 г., «Семейный очаг» 1970 г., «Сбежавшая любовь» 1979 г. Эта серия была во многом автобиографична, а самого режиссера можно назвать прототипом главного героя. Интересно, что Трюффо едва не женился на Клод Жад, актрисе, сыгравшей в этих фильмах.

Французский режиссер сумел завоевать и главную американскую кинонаграду «Оскар» за фильм «Американская ночь» 1973 г., в котором сыграл сам. Трюффо выступал в качестве актера еще в трех картинах. Две из них были его собственными («Дикий ребенок 1969 г. и «Зеленая комната» 1978 г.), третьей стали «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга (1977).

Фильм 1981 г. «Соседка» не только принес исполнительнице главной роли Фанни Ардан номинацию на премию «Сезар», но и изменил личную жизнь Трюффо. Ардан стала его подругой, а в 1983 г. на свет появилась их общая дочь Жозефина.

Последним фильмом режиссера стало «Веселенькое воскресенье» 1983 г. Уже через год он скончался от рака мозга.