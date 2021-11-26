ТРЮФФО ФРАНСУА РОЛАН
Французский режиссер, сценарист, актер, теоретик кино. Один из главных представителей французской новой волны.
Семья. Начало пути
Семейную историю будущего режиссера нельзя назвать простой. Франсуа был ребенком, рожденным вне брака. Его мать Жанин де Монферран работала в парижской газете. Отчим – чертежник Ролан Трюффо женился на Жанин в 1933 г. и усыновил мальчика. У пары также был общий ребенок, умерший в младенчестве в 1934 г. Франсуа считал Ролана родным отцом, пока случайно не узнал об обратном. Случилось это, когда он в 10-летнем возрасте начал жить вместе с родителями. До этого он жил у бабушки по матери Женевьевы. Именно она заложила в него страсть к искусству. Когда Трюффо было 30 лет, Ролан и Жанин развелись. А еще через несколько лет режиссер решил выяснить все о настоящем отце, для чего нанял детективов. Последние выяснили, что им мог быть дантист Ролан Леви, чему молодой человек поверил, однако правдива ли информация, так и осталось неизвестным.
С родителями мальчик чувствовал себя неуютно, в их доме он спал в коридоре. Непростые отношения в семье вели к тому, что юноша большую часть времени проводил с друзьями и в кино, которое обожал. Эта страсть, начавшаяся в 8 лет с фильма А. Ганса «Потерянный рай», привела к систематическим прогулам школы. В итоге в 14 лет Трюффо бросил ее окончательно.
Творчество
Заметное влияние на молодого человека оказал теоретик кино Андре Базен. Франсуа стал сотрудничать с его журналом «Cahiers du Cinema». Там же писал Жан-Люк Годар. С ним Трюффо работал над сценариями для фильмов «История воды» (1958) и «На последнем дыхании» (1960).
Режиссерским дебютом Трюффо стала картина «Визит» 1954 г. За ней последовали «Сорванцы» 1957 г. и «История воды». В 1957-м молодой человек сочетался браком с Мадлен Моргенштерн, с которой имел двух дочерей (развелись в 1965 г.).
Визитной карточкой Трюффо стала серия кинокартин, повествующих о жизни и взрослении героя по имени Антуан Дуанель. Первым таким фильмом стали «Четыреста ударов» 1959 г., за него режиссер удостоился Гран-при кинофестиваля в Каннах. История юноши была продолжена в картинах «Антуан и Колетт» (одна из новелл фильма «Любовь в 20 лет», 1962), «Украденные поцелуи» 1968 г., «Семейный очаг» 1970 г., «Сбежавшая любовь» 1979 г. Эта серия была во многом автобиографична, а самого режиссера можно назвать прототипом главного героя. Интересно, что Трюффо едва не женился на Клод Жад, актрисе, сыгравшей в этих фильмах.
Французский режиссер сумел завоевать и главную американскую кинонаграду «Оскар» за фильм «Американская ночь» 1973 г., в котором сыграл сам. Трюффо выступал в качестве актера еще в трех картинах. Две из них были его собственными («Дикий ребенок 1969 г. и «Зеленая комната» 1978 г.), третьей стали «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга (1977).
Фильм 1981 г. «Соседка» не только принес исполнительнице главной роли Фанни Ардан номинацию на премию «Сезар», но и изменил личную жизнь Трюффо. Ардан стала его подругой, а в 1983 г. на свет появилась их общая дочь Жозефина.
Последним фильмом режиссера стало «Веселенькое воскресенье» 1983 г. Уже через год он скончался от рака мозга.