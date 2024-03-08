ТОЙНБИ, АРНОЛЬД ДЖОЗЕФ

Тóйнби ( англ. Toynbee) , Арнольд Джозеф (14.04.1889, Лондон — 22.10.1975, Йорк) — выдающийся историк, философ истории, общественный деятель, один из теоретиков цивилизационного подхода к истории . Племянник экономиста Арнольда Тойнби и потомок нескольких поколений британских интеллектуалов. Окончил Бейлиол-колледж Оксфордского университета (1911), где с 1912 преподавал греческий язык, литературу и историю. В 1919–1924 — профессор византийских и современных греческих исследований в Лондонском университете. В 1921–1922 в качестве корреспондента «The Manchester Guardian» освещал события Греко-турецкой вой­ны , опубликовав «Западный вопрос в Греции и Турции: исследование контактов цивилизаций» («The Western Question in Greece and Turkey: A Study in the Contact of Civilizations», 1922). С 1925 — профессор международных отношений Лондонской школы экономики. В этом же году возглавил Королевский институт международных отношений (The Royal Institute of International Affairs), известный как Chatham House, директором которого оставался до 1955. На этом посту являлся редактором и соавтором ежегодных «Обзоров международных событий», оказавших влияние на его концепцию истории и нашедших отражение в ряде послевоенных трудов: «Цивилизация перед судом истории» (1948), «Мир и Запад» (1953) и др. В 1937 избран членом Британской академии.

На протяжении ряда лет активно сотрудничал с МИД Британии. В 1915–1919 был привлечен к работе в Бюро военной пропаганды; тогда же стал одним из авторов «Синей книги» о геноциде армян 1915. В 1943–1946 возглавлял исследовательский отдел Департамента политической разведки британского МИД по вопросам послевоенного устройства мира. В качестве эксперта МИД участвовал в двух Парижских мирных конференциях 1919 и 1946. После Второй мировой вой­ны 1939 – 1945 превратился в фигуру мирового масштаба, ведущего специалиста по международным делам.

Т. является автором многочисленных книг, переведенных на разные языки мира, а также статей, выступлений в прессе, публичных лекций, интервью. Мировую известность при­обрел благодаря главному труду его жизни — 12-томному «Постижению истории» («A Study of History», 12 vols., 1934–1961), в основу которого положил оригинальную концепцию возникновения и развития цивилизаций, связанную со способностью «творческого меньшинства» находить ответы на вызовы природного мира и человеческой среды. В трактовке основных фаз развития цивилизации — «возникновение», «рост», «надлом» и «распад» — находился под сильным влиянием А. Бергсона с его идеями «жизненного порыва» и «истощения жизненных сил». Вследствие катаклизмов середины ХХ в., сопровождавших написание книги, а также развития взглядов историка концепция цивилизаций Т. несколько раз подвергалась трансформациям, вносившим в нее элемент неоднородности. В последних томах заметно усиление религиозного компонента в мировоззрении Т., вследствие чего основными единицами анализа оказываются не цивилизации, а вселенские церкви, рассматриваемые как высший продукт исторического развития, воплощающий, в отличие от самодовлеющей замкнутости локальных цивилизаций, культурную преемственность и духовное единство — вплоть до создания единой синкретической религии будущего. Именно в отказе от духовного совершенствования в угоду технологическому развитию Т. видел глобальные проблемы современного мира.

Одной из принципиальных установок философии истории Т. стало убеждение в многообразии форм социальной и культурной организации человечества. Задаваясь вопросом о причинах конфликта между Западом и не-западными мирами, в поздних работах Т. подчеркивал необходимость отказа от европоцентризма и попыток навязать миру единую систему ценностей. Единственным способом преодоления современных социальных проблем и построения гуманистического общества он считал духовную свободу, понимаемую как возможность реализовать свое человеческое достоинство.

Соч .: Survey of International Affairs. London, 1925–1965; Постижение истории. М., 1991; Цивилизация перед судом истории. М.–СПб., 1996; Диалог Тойнби — Икеда: человек должен выбирать сам. М., 1998; Пережитое. Мои встречи. М., 2003. О. В. Воробьева.