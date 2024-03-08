«СПОР ИСТОРИКОВ» 1986–1987

«Спóр истóриков» 1986–1987 ( нем. Historikerstreit, Historikerdebatte, Historikerkontroverse oder Habermas-Kontroverse) — ключевая историческая, историографическая и общественно-политическая дискуссия в ФРГ о нацистском прошлом страны. Возникновение «С. и.» связано с претензией правительства Г. Коля в середине 1980-х на ведущую роль ФРГ в Европе и возможное в будущем объединение Германии, главным препятствием к чему было нацистское прошлое страны, препятствующее возрождению идеи о национальном величии и не позволяющее Германии полностью интегрироваться в западное демократическое либеральное общество. «С. и.» вынес на повестку дня вопросы: следует ли считать преступления нацистов беспрецедентными, являлось ли утверждение нацизма следствием внутригерманского развития или стало результатом действия внешних сил, стоит ли проводить сравнения нацистских преступлений и других злодеяний XX в., должны ли потомки нести ответственность за содеянное их предками? Это был спор о значении национал-социалистического прошлого для настоящего ФРГ, в центре спора стояли исключительно преступления холокоста . Основой для дискуссии стала статья историка Э . Нольте «Прошлое, которое не хочет проходить», где он писал, что преступления нацизма по отношению к евреям явились следствием объявления вой­ны Гитлеру со стороны еврейских организаций, что они теряют свою уникальность на фоне «преступлений большевизма» и других злодеяний, а вой­на против СССР носила оборонительный характер. Нольте противостояла группа историков во главе с Ю. Хабермасом , которые доказывали необходимость трезвого осмысления и преодоления нацистского прошлого, так как преступления нацизма были беспрецедентны; винить в них нужно не только правящие круги или лично Гитлера, ответственность за нацизм лежит на каждом человеке, так или иначе участвовавшем в его преступлениях, а коллективная ответственность — на всех их потомках; а поражение Германии в вой­не стало освобождением страны и Европы, только благодаря которому возможно политическое и национальное будущее Германии. Победу в споре одержали сторонники Хабермаса, Нольте стал изгоем в профессиональной среде, а в общественно-политическом сознании немцев сохранилось представление о коллективной ответственности за совершённые в нацистское время преступления.

Лит. : Vergangenheit, die nicht vergeht. Die „Historiker-Debatte“. Dokumentation, Darstellung und Kritik / Hrsg. R. Kühn. Köln, 1987; Рулинский В. В. «Спор историков» в Германии: проблема ответственности за нацистские преступления // Вестник славянских культур. 2013. № 1 (XXVII). С. 46–56. А. Г. Матвеева.