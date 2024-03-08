СЕКФЮ, ДЮЛ

Сéкфю ( венг. Szekfű) , Дюла ( 23.05.1883, Секешфехервар, Австро-Венгрия — 28.06.1955, Будапешт) — венгерский историк, публицист, дипломат. После окончания Будапештского университета в 1905 работал в Венгерском национальном музее, затем в архивах Будапешта и Вены. С 1925 профессор Будапештского университета. Испытал влияние немецкой историографии и культурологии (Л. Ранке , Ф. Мейнеке , В. Дильтей).

Основной темой работ была история Венгрии. Он доказывал бесперспективность курса на противостояние Габсбургам («Ракоци в изгнании», 1913), принадлежность Венгрии к германскому культурному ареалу («Биография венгерского государства», 1918), причины распада в 1918–1919 исторической Венгрии видел в либеральном течении, чуждом венгерским национальным традициям («Три поколения. История эпохи упадка», 1920). Главным трудом С. стала «Венгерская история» в 8 томах (в соавторстве с Б. Хоманом), выполненная на основе методов «истории духа». Во время Второй мировой вой­ны примкнул к антивоенному движению, в статьях 1943–1944 пересмотрел прежние представления о прогерманской ориентации как гаранте поступательного развития Венгрии. Действительный член Венгерской АН (1941). В книге «После революции» в 1947 пытался обосновать историческую целесообразность долгосрочного союза Венгрии с Россией (СССР). В 1946–1948 — посол в СССР. В начале 1950-х занимался идейными исканиями Л. Кошута после подавления революции 1848–1849.

Соч. : После революции. М., 2011.

Лит. : Хатош П . Дюла Секфю в 1945–1955 годах // Славяноведение. 2013. № 3. С. 32–43. А. С. Стыкалин.