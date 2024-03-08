САМАРАН, ШАРЛЬ

Самарáн ( фр. Samaran) , Шарль (28.10.1879, Гравенсер, деп. Жер — 15.10.1982, Ногаро, деп. Жер) — французский историк, архивист и палеограф. Закончил в 1901 Национальную школу хартий как архивариус-палеограф. Защитил диссертацию на тему «Дом Арманьяков», подготовленную исключительно на архивных источниках. Работал в Национальном архиве Франции, сумел расшифровать и ввести в научный оборот сложные тексты эпохи Меровингов . С. исследовал исторические и литературные документы различных времен — от Людовика XI до эпохи Просвещения . С 1927 — ведущий научный сотрудник кафедры палеографии в Практической школе высших исследований, позднее — профессор «библиографии и архивов по истории Франции» в Национальной школе хартий. С 1935 по 1948 С. был там же директором библиотеки. В 1941 избран членом Академии надписей и изящной словесности и одновременно назначен генеральным директором Службы межведомственных архивов Франции, занимал эту должность и после достижения пенсионного возраста. В 1953 стал соучредителем Международного комитета по палео­графии и Международного совета архивов, выступил инициатором каталогизации всех документов на латинице, начиная с 1600 (Catalogue des Manuscrits datés).

Соч .: L’Histoire et ses Méthodes. Paris, 1961; Recueil d’études de Charles Samaran... une longue vie d’érudit. Genève–Paris, 1978; Enfance et jeunesse d’un centenaire. Paris, 1979. П. П. Черкасов.