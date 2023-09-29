Ренуве́н, Пьер Жорж

Ренуве́н ( фр. Renouvin) , Пьер Жорж (09.01.1893, Париж — 07.12.1974, там же) — французский историк, специалист по истории международных отношений и внешней политики Франции нового и новейшего времени, член Академии моральных и политических наук (1946), а также многих иностранных академий и научных обществ. В 1959–1971 — президент Национального фонда политических наук. Получил образование в парижском лицее Людовика Великого и в Сорбонне, где был учеником А. Олара . Участвовал в Первой мировой вой­не, где потерял левую руку. Впоследствии преподавал в Сорбонне. Профессиональные интересы Р. эволюционировали от изучения истоков Французской революции XVIII в . к исследованию причин возникновения Первой мировой вой­ны. Этой теме было посвящено инициированное Р. многотомное издание французских дипломатических документов («Documents diplomatiques français (1871–1914)», sér. 1–3, Paris, 1929–1959). Р. руководил подготовкой 8‑томной «Истории международных отношений» («Histoire des relations internationales». Paris, 1953–1958), охватившей период от Средних веков до окончания Второй мировой вой­ны. Возглавлял Комиссию по изданию дипломатических документов периода Второй мировой вой­ны.

Соч .: Origines immédiates de la guerre de 1914. Paris, 1925; Question d’Extrême-Orient. 1840–1940. Paris, 1946; La Crise européenne et la Première Guerre mondiale. Paris, 1962; Mélanges Pierre Renouvin. Paris, 1966; L’Armistice de Rethondes, 11 novembre 1918. Paris, 2006. П. П. Черкасов.