ПОНТИ ДЖО
ПОНТИ ДЖО - итальянский архитектор, дизайнер, художник и публицист.
В 1921 году окончил Миланский политехнический институт. В 1923-1927 годы сотрудничал с архитекторами М. Фьокки и Э. Ланчиа, в 1927-1933 годы - с Ланчиа, построив собственный дом на Виа-Рандаччо в Милане (1924-1926), виллу «Летящего ангела» в Гарше во Франции (1925-1926), дом Борлетти в Милане (1928) в русле архитектуры новеченто. Участвовал в конкурсе на план развития Милана (1926-1927). Постройки Понти 1930-1940-х годов - важнейшие образцы итальянского модернизма: конторское здание компании «Montecantini» в Милане (1-й корпус, 1936 год; 2-й корпус, 1951 год), здание математического факультета Римского университета (1935), корпус Палаццо ди Ливиано Падуанского университета (1937). Для сооружений Понти этого периода характерно использование элементов неоклассицизма в рационалистическом ключе. 1950-1970-е годы - время творческого расцвета Понти-архитектора. С 1952 года сотрудничал с архитектором А. Росселли, построив в Милане небоскрёб «Pirelli» (1956-1958 годы; совместно с инженером П. Нерви), дом на Виа-Децца (1956-1957), палаццо Монте-Дориа (1964-1970). Среди других работ Понти в Италии - отель «Парко деи Принчипи» в Сорренто (1960-1961), здание компании «Philips» в Риме (1960), собор в Таранто (1971), за её пределами - Итальянский институт культуры в Стокгольме (1958), здание Министерства планирования в Багдаде (1958), министерские здания в Исламабаде (1962-1964), Художественный музей в Денвере (1971 год, совместно с архитектором Дж. Садлером). В пластических объёмах и причудливом рисунке проёмов этих построек отразился опыт архитектуры кубизма и экспрессионизма начала XX века, влияние Й. Хофмана и других.
Понти занимался просветительской деятельностью в сфере современной архитектуры и дизайна: основал журналы «Domus» (1928 год; главный редактор до 1941 года и в 1948-1979 годы) и «Stile» (1941 год; главный редактор до 1947 года). Оформлял интерьеры общественных зданий (часто им же построенных: «Montecatini», «Pirelli»), жилья и океанских лайнеров, проектировал оборудование для магазинов и стенды на выставках для различных компаний.
Как промышленный дизайнер Понти проектировал для разных фирм: керамические изделия для «Ginori» (1923-1938 годы; в стиле ар деко), cветильники для «Fontana» (1931, 1967), «Arredoluce» (1957), «Lumi» (1960), «Artemide», «Guzzini» (1967), предметы из стекла для «Venini» (разные годы). Понти не только делал уникальную мебель для конкретных интерьеров, но и активно сотрудничал с фирмами-производителями: его главным заказчиком была фирма «Cassina» (с 1949), для которой он создал свою самую известную работу, образец рационального дизайна, - стул «Superleggera» (1957). В 1940-1950-х годы Понти работал как сценограф и как художник-монументалист.
Теоретические воззрения Понти лежат в границах «строгого» модернизма (многофункциональность и «редукция лишнего» в архитектуре и дизайне, внедрение машинного производства и новых материалов и так далее), однако их особенность - в совмещении новации с традицией, отчего его современники-критики (Дж. Пагано, П. Портогези и другие) видели в богатстве форм и декоративности, симметричности и пропорциональности его работ компромиссность и «буржуазность». Понти - основоположник итальянского промышленного дизайна.
Член исполнительного совета (с 1938), оформитель экспозиции и участник (1930-1940-е годы) миланской Триеннале, учредитель премии дизайна «Compasso d’Oro» (1954 год, «Золотой циркуль»), сооснователь итальянской Ассоциации промышленного дизайна. Преподавал в Политехническом институте в Милане (1936-1961 годы; профессор).
Сочинения:
La casa all’italiana. Mil., 1933;
Amate l’architettura. Genova, [1957].