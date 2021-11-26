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ПОЛЯКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Родилась 01.03.1946. Окончила исторический факультет МГУ в 1968 г.
Кандидатская диссертация: Проблема Ольстера и Великобритания (1918-1921) (МГУ, 1974).
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра «XX век: социально-политические и экономические проблемы» Института всеобщей истории РАН.
Область интересов: История Ирландии и англо-ирландских отношений в ХХ в
Сочинения: Ольстер: истоки трагедии. М. 1982;
Ирландия в ХХ в. М., 2002;
Сев. Ирландия: истоки конфликта // ННИ.1990.№6;
Терроризм в Ирландии как метод политической борьбы // Политика и власть в Зап. Европе ХХ в. М., 2000;
Из истории ирландского парламента // Россия и Британия. Вып.2. М., 2000;
Первые шаги ирландской дипломатии. Миссия в Москву // ВИ. 2001. №1.
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