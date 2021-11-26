ПОЛАНСКИ РОМАН
ПОЛАНСКИ РОМАН- кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер.
В 1959 году окончил киношколу в Лодзи. Из семьи иммигрантов (отец из Польши, мать из России). С 1936 года в Польше: после оккупации в 1939 году отправлен с семьёй в краковское гетто, из которого через год сбежал. Во время 2-й мировой войны скитался по польским деревням. В 1945 году воссоединился с чудом уцелевшим в концлагере Маутхаузен-Гузен отцом (мать погибла в Освенциме). В 1948 году с успехом сыграл главную роль в спектакле «Сын полка» по одноименной повести В.П. Катаева (Варшавский ТЮЗ). Как киноактёр дебютировал в 1953 году (фильм «Три рассказа», новелла «Яцек» К. Налецкого). Играл в фильмах А. Вайды: «Поколение», «Лётна», «Невинные чародеи», «Самсон», «Месть». Первые режиссёрские работы (студенческие короткометражные фильмы, в том числе «Двое со шкафом», 1958 год, премия Мкф в Оберхаузене) выявили склонность Поланского к «чёрному» юмору, абсурдным ситуациям и привлекли внимание к его творчеству за пределами Польши. Полнометражный режиссёрский дебют Поланского «Нож в воде» (1962 год, премия Мкф в Венеции) - психологический треугольник, переходящий в триллер, впервые в истории польского кино номинирован на премию «Оскар». После обвинений фильма в подражании буржуазному искусству и запрета исполнить в нём главную роль Полански эмигрировал во Францию. Сотрудничество со сценаристом Ж. Браком в 1960-1970-х годах принесло Поланскому мировую известность и коммерческий успех (их первая совместная работа - новелла в фильме «Самые прекрасные мошенничества в мире», 1964 год). Снятый в Великобритании фильм «Отвращение» (1965) - яркая метафора противостояния человека агрессивному, непознаваемому миру, борьба с которым будет неизбежно проиграна. Здесь окончательно оформились основная тема и авторский стиль Поланского, получившие затем развитие в картинах «Ребёнок Розмари» (1968, США) и «Жилец» (1976, Франция), где режиссёр продемонстрировал мастерское балансирование на грани реальности и мистики. Эти три фильма образуют так называемую комнатную трилогию, где источником ужаса служат предметы обыденной обстановки. На стилистику и атмосферу фильмов Поланского оказала влияние личная трагедия - убийство в 1969 году его жены, Ш. Тейт, в Лос-Анджелесе членами культовой секты «Семья» Ч. Менсона. Отражением этого отчасти стала жестокая, натуралистическая экранизация шекспировского «Макбета» (1971). Уехав после трагедии в Европу, в 1974 году Полански вернулся в США и поставил фильм «Китайский квартал» - мрачный детектив, выдержанный в духе «золотого века» Голливуда. В 1978 году из-за судебного преследования за связь с несовершеннолетней покинул США, поселившись во Франции. В 1979 году посвятил погибшей жене фильм «Тэсс» (по роману «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» Т. Харди). Автобиографическими мотивами отмечен фильм «Пианист» (2002 год, премия Мкф в Канне; премия «Оскар»), действие которого происходит в краковском гетто времён 2-й мировой войны. Среди других фильмов: «Когда падают ангелы» (1959), «Тупик» (1966, премия Мкф в Западном Берлине), «Бал вампиров» (1967), «Пираты» (1986), «Неистовый» (1988), «Горькая луна» (1992), «Смерть и девушка» (1994), «Девятые врата» (1999), «Призрак» (2010, премия Мкф в Берлине), «Резня» (2011), «Венера в мехах» (2013). Выступает также как театральный режиссёр. В 2009 Полански, приехавший на кинофестиваль в Цюрих, чтобы получить награду за режиссёрскую деятельность, был арестован по выданному в США в 1978 году ордеру. Обращение в защиту Полански подписали В. Аллен, П. Альмодовар, М. Скорсезе, В. Вендерс и другие. В 2010 году швейцарские власти отказали США в выдаче Полански и освободили его из-под домашнего ареста. Полански посвящены документальные фильмы М. Зенович «Роман Полански: разыскиваемый и желанный» (2008) и «Роман Полански: третий лишний» (2012), а также фильм «Роман Полански: Киномемуары» Л. Бузеро (2011).
Сочинение:
Roman. N.Y., 1984.