ПОЛАНСКИ РОМАН

ПОЛАНСКИ РОМАН- ки­но­ре­жис­сёр, ак­тёр, сце­на­рист, про­дю­сер.

В 1959 году окон­чил ки­но­шко­лу в Лод­зи. Из се­мьи им­ми­гран­тов (отец из Поль­ши, мать из Рос­сии). С 1936 года в Поль­ше: по­сле ок­ку­па­ции в 1939 году от­прав­лен с семь­ёй в кра­ков­ское гет­то, из ко­то­ро­го че­рез год сбе­жал. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны ски­тал­ся по польским де­рев­ням. В 1945 году вос­со­еди­нил­ся с чу­дом уце­лев­шим в конц­ла­ге­ре Ма­ут­хау­зен-Гу­зен от­цом (мать по­гиб­ла в Ос­вен­ци­ме). В 1948 году с ус­пе­хом сыг­рал главную роль в спек­так­ле «Сын пол­ка» по од­но­именной по­вес­ти В.П. Ка­тае­ва (Вар­шав­ский ТЮЗ). Как ки­но­ак­тёр де­бю­ти­ро­вал в 1953 году (фильм «Три рас­ска­за», но­вел­ла «Яцек» К. На­лец­ко­го). Иг­рал в филь­мах А. Вай­ды: «По­ко­ле­ние», «Лёт­на», «Не­вин­ные ча­ро­деи», «Сам­сон», «Месть». Пер­вые ре­жис­сёр­ские ра­бо­ты (сту­денческие ко­рот­ко­мет­раж­ные филь­мы, в том числе «Двое со шка­фом», 1958 год, премия Мкф в Обер­хау­зе­не) вы­яви­ли склон­ность Поланского к «чёр­но­му» юмо­ру, аб­сурд­ным си­туа­ци­ям и при­влек­ли вни­ма­ние к его твор­че­ст­ву за пре­де­ла­ми Поль­ши. Пол­но­мет­раж­ный ре­жис­сёр­ский де­бют Поланского «Нож в во­де» (1962 год, премия Мкф в Ве­не­ции) - пси­хо­ло­гический тре­уголь­ник, пе­ре­хо­дя­щий в трил­лер, впер­вые в ис­то­рии польского ки­но но­ми­ни­ро­ван на премию «Ос­кар». По­сле об­ви­не­ний филь­ма в под­ра­жа­нии бур­жу­аз­но­му искусству и за­пре­та ис­пол­нить в нём главную роль Полански эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию. Со­труд­ни­че­ст­во со сце­на­ри­стом Ж. Бра­ком в 1960-1970-х годах при­нес­ло Поланскому ми­ро­вую из­вест­ность и ком­мерческий ус­пех (их пер­вая сов­мест­ная ра­бо­та - но­вел­ла в фильме «Са­мые пре­крас­ные мо­шен­ни­че­ст­ва в ми­ре», 1964 год). Сня­тый в Ве­ли­ко­бри­та­нии фильм «От­вра­ще­ние» (1965) - яр­кая ме­та­фо­ра про­ти­во­стоя­ния че­ло­ве­ка аг­рес­сив­но­му, не­по­зна­вае­мо­му ми­ру, борь­ба с ко­то­рым бу­дет не­из­беж­но про­иг­ра­на. Здесь окон­ча­тель­но офор­ми­лись основная те­ма и ав­тор­ский стиль Поланского, по­лу­чив­шие за­тем раз­ви­тие в кар­ти­нах «Ре­бё­нок Роз­ма­ри» (1968, США) и «Жи­лец» (1976, Фран­ция), где ре­жис­сёр про­де­мон­ст­ри­ро­вал мас­тер­ское ба­лан­си­ро­ва­ние на гра­ни ре­аль­но­сти и мис­ти­ки. Эти три филь­ма об­ра­зу­ют так называемую ком­нат­ную три­ло­гию, где ис­точ­ни­ком ужа­са слу­жат пред­ме­ты обы­ден­ной об­ста­нов­ки. На сти­ли­сти­ку и ат­мо­сфе­ру филь­мов Поланского ока­за­ла влия­ние лич­ная тра­ге­дия - убий­ст­во в 1969 году его же­ны, Ш. Тейт, в Лос-Анд­же­ле­се чле­на­ми куль­то­вой сек­ты «Се­мья» Ч. Мен­со­на. От­ра­же­ни­ем это­го от­час­ти ста­ла жес­то­кая, на­ту­ра­листическая эк­ра­ни­за­ция шек­спи­ров­ско­го «Мак­бе­та» (1971). Уе­хав по­сле тра­ге­дии в Ев­ро­пу, в 1974 году Полански вер­нул­ся в США и по­ста­вил фильм «Ки­тай­ский квар­тал» - мрач­ный де­тек­тив, вы­дер­жан­ный в ду­хе «зо­ло­то­го ве­ка» Гол­ли­ву­да . В 1978 году из-за су­деб­но­го пре­сле­до­ва­ния за связь с не­со­вер­шен­но­лет­ней по­ки­нул США, по­се­лив­шись во Фран­ции. В 1979 году по­свя­тил по­гиб­шей же­не фильм «Тэсс» (по ро­ма­ну «Тэсс из ро­да д’Эрбервиллей» Т. Хар­ди). Ав­то­био­гра­фическими мо­ти­ва­ми от­ме­чен фильм «Пиа­нист» (2002 год, премия Мкф в Кан­не; премия «Ос­кар»), дей­ст­вие ко­то­ро­го про­ис­хо­дит в кра­ков­ском гет­то вре­мён 2-й ми­ро­вой вой­ны. Сре­ди других филь­мов: «Ког­да па­да­ют ан­гелы» (1959), «Ту­пик» (1966, премия Мкф в Западном Бер­ли­не), «Бал вам­пи­ров» (1967), «Пи­ра­ты» (1986), «Не­ис­то­вый» (1988), «Горь­кая лу­на» (1992), «Смерть и де­вуш­ка» (1994), «Де­вя­тые вра­та» (1999), «При­зрак» (2010, премия Мкф в Бер­ли­не), «Рез­ня» (2011), «Ве­не­ра в ме­хах» (2013). Вы­сту­па­ет так­же как те­ат­раль­ный ре­жис­сёр. В 2009 Полански, при­ехав­ший на ки­но­фес­ти­валь в Цю­рих, что­бы по­лучить на­гра­ду за ре­жис­сёр­скую дея­тель­ность, был аре­сто­ван по вы­дан­но­му в США в 1978 году ор­де­ру. Об­ра­ще­ние в за­щи­ту Полански под­пи­са­ли В. Ал­лен, П. Аль­мо­до­вар, М. Скор­се­зе, В. Вен­дерс и другие. В 2010 году швейцарские вла­сти от­ка­за­ли США в вы­да­че Полански и ос­во­бо­ди­ли его из-под до­маш­не­го аре­ста. Полански по­свя­ще­ны до­ку­мен­таль­ные филь­мы М. Зе­но­вич «Ро­ман По­лан­ски: ра­зы­ски­вае­мый и же­лан­ный» (2008) и «Ро­ман По­лан­ски: тре­тий лиш­ний» (2012), а так­же фильм «Ро­ман По­лан­ски: Ки­но­ме­муа­ры» Л. Бу­зе­ро (2011).

Сочинение:

Roman. N.Y., 1984.