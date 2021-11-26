ПИНЦА ЭЦИО

ПИНЦА ЭЦИО - итальянский и американский пе­вец, один из круп­ней­ших ба­сов XX века.

Учил­ся в Бо­лон­ской консерватории у А. Вец­ца­ни.

Де­бю­ти­ро­вал на опер­ной сце­не в 1914 году. С 1920 года пел в различных итальянских те­ат­рах, в том числе в 1922-1924 годах в ми­лан­ском «Ла Ска­ла» (в 1924 году уча­ст­во­вал в пер­вой по­ста­нов­ке опе­ры «Не­рон» А. Бой­то). В 1926-1948 годах - со­лист нью-йорк­ской «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ры». Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - итальянской и французской опе­ры XIX - начала XX веков и опе­ры В.А. Мо­цар­та; од­на из зна­ме­ни­тых ро­лей - Дон Жу­ан в од­но­именной опе­ре Мо­цар­та [ис­пол­не­ние в по­ста­нов­ке под управлением Б. Валь­те­ра (1942 год, «Мет­ро­по­ли­тен-опера» ) со­хра­ни­лось в ау­дио­за­пи­си]. Вы­сту­пал так­же в опе­рах Р. Ваг­не­ра, М.П. Му­сорг­ско­го (Бо­рис и Пи­мен в «Бори­се Го­ду­но­ве», Че­ре­вик в «Со­ро­чин­ской яр­мар­ке»), Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (Царь До­дон в «Зо­ло­том пе­туш­ке»; все - на итал. языке).

Га­ст­ро­ли­ро­вал в круп­ней­ших опер­ных те­ат­рах ми­ра (в 1930-1939 годах в лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден»). С 1930 года уча­ст­ник ме­ж­ду­народных фес­ти­ва­лей в Зальц­бур­ге. В 1948 году ос­та­вил опер­ную сце­ну, про­дол­жал вы­сту­пать в опе­рет­тах и мю­зик­лах на Брод­вее (в том числе в пер­вой по­ста­нов­ке мю­зик­ла «South Pacific» Р. Род­жер­са, 1949 год). Мно­го­численные ау­дио­за­пи­си (с 1927 года).

С 1947 года сни­мал­ся в ки­но, сыг­рал главную роль в ро­ман­тической ко­ме­дии «По­стыд­но стро­гая» (1951 год, режиссёр М. Франк), роль Ф.И. Ша­ля­пи­на в музыкальном фильме «Се­го­дня мы по­ём» («Tonight we sing», 1953 год, режиссёр М. Лей­зен).

Сочинения:

An autobiography. N.Y., 1958 (with R. Ma­gidoff).

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