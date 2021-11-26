ПИЦЦИ ПЬЕР ЛУИДЖИ

ПИЦЦИ ПЬЕР ЛУИДЖИ - итальянский сце­но­граф и ре­жис­сёр.

Обу­чал­ся ар­хи­тек­ту­ре в По­ли­тех­ническом институте в Ми­ла­не. На­чал ра­бо­тать в те­ат­ре с 1951 года (в со­труд­ни­че­ст­ве с режиссёром Дж. Стре­ле­ром).

С 1952 года - оформ­ля­ет и ста­вит как ре­жис­сёр (с 1977 года) опер­ные по­ста­нов­ки (свыше 300) многих те­ат­ров ми­ра, в том числе «Ла Ска­ла» в Ми­ла­не («Лю­чия ди Лам­мер­мур» Г. До­ни­цет­ти, 1966 год; «Царь Эдип» И.Ф. Стра­вин­ско­го, 1969 год; «Валь­ки­рия» Р. Ваг­не­ра, 1974 год; «При­знан­ная Ев­ро­па» А. Саль­е­ри, 2004 год - от­кры­тие те­ат­ра по­сле ре­кон­ст­рук­ции, и другие), Вен­ской государственной опе­ры [в том числе «Си­ла судь­бы» (1974 год) и «Дон Кар­лос» (1989 год) Дж. Вер­ди], «Те­ат­ро Ред­жо» в Ту­ри­не («Дон Жу­ан» В.А. Мо­цар­та , 1977 год), «Шат­ле» в Па­ри­же («Га­лант­ная Ин­дия» Ж.Ф. Ра­мо, 1983 год), «Ко­вент-Гар­ден» в Лон­до­не («Ка­пу­лет­ти и Мон­тек­ки» В. Бел­ли­ни, 1984 год), Опе­ры Сан-Фран­ци­ско («Не­ис­то­вый Ро­ланд» А. Ви­валь­ди, 1989 год), «Опе­ра Бас­тий» в Па­ри­же («Тро­ян­цы» Г. Бер­лио­за, от­кры­тие те­ат­ра в 1990 году), Ко­ро­лев­ско­го те­ат­ра в Мад­ри­де («Сон в лет­нюю ночь» Б. Брит­те­на, 2006 год), Боль­шо­го те­ат­ра в Мо­ск­ве («Со­мнам­бу­ла» Бел­ли­ни, 2013 год), «Ла Фе­ни­че» в Ве­не­ции, Ба­вар­ской государственной опе­ры в Мюн­хе­не, те­ат­ров Ри­ма, Не­апо­ля, Пар­мы, Па­лермо, Лис­са­бо­на, Мо­на­ко, Же­не­вы. Со­труд­ни­ча­ет с круп­ней­ши­ми ев­ропейскими опер­ны­ми фес­ти­ва­ля­ми - «Аре­на ди Ве­ро­на» («Кар­мен» Ж. Би­зе, 1970 год; «Аи­да» Вер­ди, 1999 год), «Фло­рен­тий­ский му­зы­каль­ный май» («Ор­фей» К. Мон­те­вер­ди, 1984 год), фес­ти­ва­лем Рос­си­ни в Пе­за­ро, фес­ти­ва­лем в Экс-ан-Про­ван­се, «Сфе­ри­сте­рио» в Ма­че­ра­те (в 2006-2011 годах - художественный руководитель) и другими. Ре­же оформ­ля­ет дра­ма­тические по­ста­нов­ки («Вак­хан­ки» Ев­ри­пи­да, 1973 год, «Бур­гтеа­тер», Ве­на; «Один из по­след­них ве­че­ров кар­на­ва­ла» К. Голь­до­ни, 2007 год, «Те­ат­ро Голь­до­ни», Ве­не­ция); мно­го ра­бо­та­ет как ху­дож­ник и ре­жис­сёр ки­но и те­ле­ви­де­ния (большая часть - филь­мы-опе­ры).

Пре­крас­ный зна­ток куль­ту­ры раз­ных эпох, Пицци не­ред­ко об­ра­ща­ет­ся в сво­их де­ко­ра­ци­ях и кос­тю­мах к сти­ли­сти­ке ба­рок­ко , ин­тер­пре­ти­руя её в современном клю­че и не­из­мен­но ис­поль­зуя в сце­но­гра­фии ар­хитектурные эле­мен­ты. Изы­скан­ным вку­сом и ор­га­нич­ной свя­зью с музыкальной дра­ма­тур­ги­ей от­ме­че­ны и его по­ста­нов­ки опер XX века (Стра­вин­ско­го, Брит­те­на, П. Хин­де­ми­та и других).

Офи­цер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на.

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