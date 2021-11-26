ПЕНДЕРЕЦКИЙ КШИШТОФ
ПЕНДЕРЕЕЦКИЙ КШИШТОФ - польский композитор и дирижёр.
Один из крупнейших композиторов XX века. Обучался игре на скрипке в Дембице, с 1954 года - теории музыки в Кракове. В 1958 году окончил Высшую школу музыки в Кракове по классам композиции А. Малявского и С. Веховича. Получив в Западной Европе стипендии, посетил Италию, Францию, Западную Германию, познакомился с Л. Ноно и П. Булезом, которые оказали влияние на формирование его композиторской индивидуальности. Конец 1950-х годов и 1960-е годы для Пендереецкого - время поисков нового музыкального языка и смелых экспериментов, благодаря которым композитор стал одним из лидеров европейского, а затем и мирового авангардизма. Не будучи последовательным сторонником ни одной из существующих техник современной музыки, Пендереецкий виртуозно использовал элементы каждой из них. В кантате «Псалмы Давида» (1958 год) псалмодирование сочетается с сонорными эффектами (смотрите в статье Сонорика), приёмы ренессансной полифонии - с додекафонией; в «Строфах» (1959 год, на тексты Менандра, Софокла, Омара Хайяма, а также пророков Исайи и Иеремии) древние стихи и молитвословные тексты воплощены с помощью серийной техники. В «авангардный» период Пендереецкий стремился к достижению максимальной экспрессии выражения, новых акустических эффектов, к изменению привычного пространственно-временного восприятия звучащего произведения. Такие сочинения, как «Anaklasis» (1960 год), «Плач памяти жертв Хиросимы» (1960 год), «Полиморфия» (1961 год), «Флуоресценции» (1962 год) (в большинстве для струнных составов), построены на радикально расширенной звуковой основе, включающей характерные для Пендереецкого музыкальной идиомы («глиссандирующие» кластеры, полутоновое наложение аккордовых комплексов), нетрадиционные приёмы звукоизвлечения на музыкальных инструментах, внемузыкальные звучащие объекты (пишущие машинки, сирены воздушной тревоги и другие). Новаторским поиском в эти годы отмечены его хоровые («Меры времени и тишины», для 40-голосного хора, ударных и струнных, 1960 год) и электронные («Псалм», 1961 год; «Канон», 1962 год) сочинения. Ряд масштабных произведений, написанных в конце раннего периода, обнаружил его сильное тяготение к духовной музыке. В оратории «Страсти по Луке» (1966 год) и в стилистически близкой ей оратории «Dies irae» (посвящена памяти жертв Освенцима, 1967 год) многообразные способы усиления экспрессии звучания стали идеальным средством для выражения аффектов и эмоций, сопряжённых с переживанием величайших исторических катастроф. Эти произведения, наряду с созданной тогда же оперой «Дьяволы из Людена» (либретто автора по роману О. Хаксли; Гамбург, 1969 год), принесли Пендереецкому мировую известность. Все его духовные сочинения, в том числе написанные в рамках православной традиции Заутреня I («Положение во гроб», 1970 год), Заутреня II («Воскресение», 1971 год) и «Слава святому Даниилу, князю Московскому» (1997 год), проникнуты духом экуменизма, сострадания, веротерпимости.
В начале 1970-х годов Пендереецкий постепенно отказался от избыточности звуковой палитры своих прежних экспериментальных работ и сконцентрировался на более лапидарных средствах выразительности. Наиболее яркое воплощение эта тенденция нашла в «Песне песней» (1973 год), Магнификате (1974 год) и 1-й симфонии (1973 год), знаменующей, по словам автора, прощание с ортодоксальным авангардом. В 1972-1987 годах Пендереецкий - ректор Высшей школы музыки в Кракове, где также вёл класс композиции; в 1973-1978 годах приглашённый профессор композиции Йельского университета. В это время началась дирижёрская деятельность Пендереецкого, сначала как интерпретатора собственных сочинений, а затем как исполнителя музыки Л. ван Бетховена, Ф. Мендельсона, А. Дворжака, Я. Сибелиуса, И.Ф. Стравинского, Д.Д. Шостаковича. В 1975 году Пендереецкий поселился в имении Люславице (под Краковом), где устроил дендрологический парк, ставший одним из самых интересных природных заповедников в этой части Европы; в том же имении он организовал серию музыкальных фестивалей (1981 год, 1983 год, 1984 год).
С 1975 года в творчестве Пендереецкого наметился поворот к более традиционной (в частности, позднеромантической) стилистике. Этот период открывается Скрипичным концертом (1977 год), продолжающим традицию концертов Л. ван Бетховена, И. Брамса и П.И. Чайковского. Ряд масштабных сочинений - 2-я симфония («Рождественская», 1980 год), 2-й Концерт для виолончели с оркестром (1982 год), священное представление «Потерянный рай» (по Дж. Мильтону, 1978 год), кантата «Te Deum» (1980 год) и «Польский реквием» (2005 год) демонстрируют новый стиль, в котором оригинально переосмыслены особенности музыкального языка конца XIX века. Особое значение приобрели символические цитаты (католического секвенция Dies irae и хорал И.С. Баха «O große Liebe» в «Потерянном рае», рождественская песня «Stille Nacht» во 2-й симфонии, молитва «Святый Боже» в «Польском реквиеме»). В оркестровых сочинениях периода 1985-1993 годов господствуют риторические топосы и комплекс гармоничных структур, повторяемых, подобно рефрену (например, сочетание мажорных и минорных трезвучий с тритоновой основой). В этом стиле написаны 3-я (1995 год), 4-я (1989 год) и 5-я (1992 год) симфонии, а также опера «Чёрная маска» (либретто Г. Купфера и композитора, по мотивам драмы Г. Гауптмана; Зальцбург, 1986 год), где Пендереецкий усилил экспрессию, придав целому форму призрачного барочного танца. Опера- буффа «Король Убю» (либретто Е. Яроцкого по мотивам драмы А. Жарри; Мюнхен, 1991 год) - фарсовая противоположность опере-сериа «Чёрная маска». В её партитуре, построенной в виде коллажа из пародированных стилизаций и цитат, композитор отдал дань постмодернизму. Монументальная кантата «Семь врат Иерусалима» (1996 год), обозначенная автором как 7-я симфония, оценивается как частичный возврат Пендереецкого к стилистике ранних сочинений. Для его позднейших сочинений характерны дальнейшее сокращение палитры выразительных средств, чёткие, почти классические формы и нарративно-экспрессивная манера выражения: таковы 8-я симфония «Песни прошлого» (на тексты немецких поэтов XIX-XX веков, 2005 год), посвящённый Ф. Шопену вокальный цикл «Я погрузился в море снов... Песни грёз и ностальгии» (на стихи польских поэтов, 2011 год).
Присущая творчеству Пендереецкого частая смена направлений и усиливающееся тяготение к традиционным формообразующим и гармоническим структурам нередко вызывали негативную оценку критики. Одновременно стремление автора говорить о вечных, общезначимых темах способствовало демократизации его стиля и обеспечило его музыке признание широкой аудитории.
Сочинения:
Rozmowy lusł awickie / Rozmawiał M. Tomaszewski. Bosz, 2005;
Lusławickie ogrody / Fotografował M. Bebłot. Bosz, 2005.
Дополнительная литература:
Schwinger W. Penderecki: Begegnungen, Lebensdaten, Werkkommentare. Stuttg., 1979;
Ивашкин А.К. Пендерецкий: монографический очерк. М., 1983;
Tomaszewski M.K. Penderecki i jego muzyra: cztery eseje. Kraków, 1994.