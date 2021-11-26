ПАВЛОВСКИЙ РАДОВАН

ПАВЛОВСКИЙ РАДОВАН - македонский поэт, член Македонской академии наук и искусств (2006).

Из крестьянской семьи. Учился в Университете имени святых Кирилла и Мефодия в Скопье. Печатался с 1960 года. Творчество 1960-1970-х годов, насыщенное яркими метафорами и сюрреалистич еской образностью, отразило влияние фольклорной традиции: поэтические сборники «Засуха, свадьба, переселения» («Суша, свадба и селидби», 1961), «Высокий полдень» («Високо пладне», 1966), посвящённые родному краю. В более строгой по стилю поэзии 1980-2000-х годов доминирует медитативная лирика: сборники «Краеугольный камень» («Темелник», 1988), «Бог утра» («Бог на утрото», 1991). Среди других произведений: поэтический манифест «Эпическое - на голосование!» («Епското на гласање!», 1960, в соавторстве с Б. Джюзелом); сборник эссе «Что может поэзия» («Што може поезиjата», 1993) о месте поэзии в современном мире.