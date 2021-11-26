ПАВАРОТТИ ЛУЧАНО

ПАВАРОТТИ ЛУЧАНО (итал. Luciano Pavarotti) - итальянский певец (лирический тенор).

В 1954-1963 годах занимался у А. Полы в Модене, затем у Э. Кампогаллиани в Мантуе. На оперной сцене дебютировал в 1961 году (Рудольф в «Богеме» Дж. Пуччини, Реджо-нель-Эмилия). Один из наиболее известных певцов XX века, представитель искусства бельканто. Выступал в театрах «Ковент-Гарден» (Лондон; с 1963 года), « Ла Скал а» (Милан; 1966), « Метрополитен-опера » (Нью-Йорк; 1968) и на других ведущих сценах мира. Неоднократно гастролировал в России (впервые в составе оперной труппы театра «Ла Скала» в Москве в 1974 году, в последний раз в 2004 году в Санкт-Петербурге ).

Участник международных музыкальных фестивалей: Глайндборнского (1964), «Арена ди Верона» (с 1971 года), Зальцбургского (с 1976 года). В 1990-х годах вместе с П. Доминго и Х. Каррерасом участвовал в международном проекте «Три тенора» (концертные гастроли и аудиозаписи, в том числе с благотворительными целями). Среди лучших партий: Эдгар, Неморино («Лючия ди Ламмермур», «Любовный напиток» Г. Доницетти), Эльвино («Сомнамбула» В. Беллини), Манрико, Радамес, Альфред, Герцог («Трубадур», «Аида», «Травиата», «Риголетто» Дж. Верди), Канио («Паяцы» Р. Леонкавалло), Каварадосси, Калаф, Рудольф («Тоска», «Турандот», «Богема» Дж. Пуччини). Почётное звание «каммерзенгер» (Гамбургская государственная опера, 1989). Выступал также с популярными эстрадными артистами Элтоном Джоном, Л. Минелли, Р. Мартином, Э. Клэптоном, ансамблем «U2». Завершил публичные выступления в 2006 году.