ПАС ОКТАВИО
ПАС ОКТАВИО - мексиканский поэт, публицист, дипломат.
Из аристократического рода. Учился на факультете права Мексиканского национального автономного университета. В 1937 году посетил Испанию. В 1944-1945 годы жил в США. В 1945-1951 годы состоял на дипломатической службе в Париже, где познакомился с крупнейшими представителями сюрреализма. С 1950-х годов активно критиковал СССР. В 1962-1968 годы посол Мексики в Индии; с 1968 году жил преимущественно в Мексике.
Дебютировал поэтический сборник «Лесная луна» («Luna silvestre», 1933 год); сборник «¡ No pasarán!» (1936) посвящён Гражданской войне в Испании 1936-1939 годы. Решающее влияние на становление творчества манеры Паса оказали поэзия С. Малларме, Т.С. Элиота и Э. Паунда, а также образы и мотивы фольклора американских индейцев. Автор сборников стихотворений «Свобода под честное слово» («Libertad bajo palabra», 1949 год), «Саламандра» («Salamandra», 1962 год), «Восточный склон» («Ladera este», 1969 год), «ДереВОвнутрь» («Arbol adentro», 1987 год, русский перевод 1998 года) и другие. В творчестве Паса, отмеченном смелыми языковыми экспериментами, сочетаются традиции испанского барокко, испаноамериканского модернизма, эстетики испанского поколения 1927 года года и сюрреализма.
В конце 1940-х годов Пас обратился к философской и филологической эссеистике, отразившей влияние И. Канта, Л. Витгенштейна, а также экзистенциализма, структурализма, буддизма. Осмысление природы искусства - в центре сборников эссе «Лук и лира» («El arco y la lira», 1956 год), «Знак и закорючка» («El signo y el garabato», 1973 год), «Двойное пламя. Любовь и эротизм» («La llama doble. Amor y erotismo», 1993 год) и другие. В эссе «Лабиринт одиночества» («El laberinto de la soledad», 1950 год) создал этнокультурный портрет мексиканца. Автор многочисленных переводов, а также литературоведческих исследований о Х.И. де ла Крус, А. Бретоне и других.
Нобелевская премия (1990).
Сочинения:
Obras completas. 2 ed. M ́ex., 1994-2004. Vol. 1-15;
Поэзия. Критика. Эротика. М., 1996;
Освящение мига: Поэзия. Философская эссеистика. СПб., 2000;
Двойное пламя. Любовь и эротизм. М., 2004.