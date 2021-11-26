ПАРРО АНДРЕ

ПАРРО АНДРЕ - французский археолог, член Академии надписей и изящной словесности (1963).

Учил­ся в Сор­бон­не (1921-1938 годы, с пе­ре­ры­ва­ми), шко­ле ­ Лувра (1924-1926), Ие­ру­са­лим­ской биб­лей­ской шко­ле (1926-1928). Уче­ник французского вос­то­ко­ве­да Р. Дюс­со. С 1937 года ра­бо­тал в Лув­ре (в 1968-1972 годы ди­рек­тор). Спе­циа­лист по ар­хео­ло­гии древ­ней Пе­ред­ней Азии. С 1926 года уча­ст­во­вал в рас­коп­ках на тер­ри­то­рии Си­рии, Ли­ва­на, Ира­ка. В 1933 году и 1967 году воз­глав­лял французскую ар­хео­ло­гическую мис­сию в Лар­се, в 1933-1938 годы, 1951-1954 годы, 1960-1974 годы - в Ма­ри. Основнон на­учнон дос­ти­же­ние - рас­коп­ки Ма­ри и пуб­ли­ка­ция их ре­зуль­та­тов, внёс­шие круп­ный вклад в изу­че­ние гра­до­строи­тель­ст­ва, ар­хи­тек­ту­ры, ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры Ме­со­по­та­мии III-II-го тысячилетия до нашей эры. Ав­тор ря­да ис­сле­до­ва­ний по ар­хи­тек­ту­ре, глип­ти­ке; мно­го­численных обоб­щаю­щих и на­уч­но-по­пу­ляр­ных ра­бот по ар­хео­ло­гии и ис­то­рии искусства Пе­ред­ней Азии. Один из двух главных ре­дак­то­ров журнала «Re­vue d’assy­rio­logie» (1957-1980), главный редактор журнала «Syria» (1973-1980). Сре­ди уче­ни­ков Парро - Ж. К.Мар­ге­рон.

Сочинеия:

Archéologie mésopotamienne. P., 1946-1953. Vol. 1-2;

Tello: vingt campagnes de fouilles (1877-1933). P., 1948;

Ziggurats et tour de Babel. P., 1949;

Glyptique mésopota­mienne, fouilles de Lagash, Tello et de Larsa, Senkereh, 1931–1933. P., 1954;

Mission ar­chéo­lo­gique de Mari. P., 1956-1968. Vol. 1-4;

Sumer. P., 1960;

Assur. P., 1961;

Mari, ca­pi­tale fabuleuse. P., 1974;

L’aventure archéo­lo­gique. P., 1979.