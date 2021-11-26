ПАРРО АНДРЕ
ПАРРО АНДРЕ - французский археолог, член Академии надписей и изящной словесности (1963).
Учился в Сорбонне (1921-1938 годы, с перерывами), школе Лувра (1924-1926), Иерусалимской библейской школе (1926-1928). Ученик французского востоковеда Р. Дюссо. С 1937 года работал в Лувре (в 1968-1972 годы директор). Специалист по археологии древней Передней Азии. С 1926 года участвовал в раскопках на территории Сирии, Ливана, Ирака. В 1933 году и 1967 году возглавлял французскую археологическую миссию в Ларсе, в 1933-1938 годы, 1951-1954 годы, 1960-1974 годы - в Мари. Основнон научнон достижение - раскопки Мари и публикация их результатов, внёсшие крупный вклад в изучение градостроительства, архитектуры, материальной культуры Месопотамии III-II-го тысячилетия до нашей эры. Автор ряда исследований по архитектуре, глиптике; многочисленных обобщающих и научно-популярных работ по археологии и истории искусства Передней Азии. Один из двух главных редакторов журнала «Revue d’assyriologie» (1957-1980), главный редактор журнала «Syria» (1973-1980). Среди учеников Парро - Ж. К.Маргерон.
Сочинеия:
Archéologie mésopotamienne. P., 1946-1953. Vol. 1-2;
Tello: vingt campagnes de fouilles (1877-1933). P., 1948;
Ziggurats et tour de Babel. P., 1949;
Glyptique mésopotamienne, fouilles de Lagash, Tello et de Larsa, Senkereh, 1931–1933. P., 1954;
Mission archéologique de Mari. P., 1956-1968. Vol. 1-4;
Sumer. P., 1960;
Assur. P., 1961;
Mari, capitale fabuleuse. P., 1974;
L’aventure archéologique. P., 1979.