ПАНЬОЛЬ МАРСЕЛЬ

ПАНЬОЛЬ МАРСЕЛЬ - французский писатель, сценарист, кинорежиссёр, член Французской академии.

Из се­мьи учи­те­ля. Окон­чил Университет Экс-ан-Про­ван­са (1916). Ра­бо­тал пре­по­да­ва­те­лем в учеб­ных за­ве­де­ни­ях Про­ван­са (1917-1921) и Па­ри­жа (1922-1927). В 1932 году уч­ре­дил собственную ки­но­ком­па­нию. Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1910 году. В 1921 году вы­шел ро­ман Паньоля «Тем­но­гла­зая де­воч­ка» («La petite fille aux yeux som­bres»). Пер­вой по­став­лен­ной пье­сой Паньоля стал во­де­виль «Дя­дюш­ка, или Жо­зеф стре­мит­ся со­хра­нить це­ло­муд­рие» («Ton­ton, ou Joseph veut rester pur», поставлена в 1923 году). Боль­шой ус­пех сни­ска­ла ко­ме­дия ха­рак­те­ров «Ма­ри­ус» («Marius», поставлена в 1929 году, опубликована в 1931 году; русский перевод 1960 года; эк­ра­ни­за­ция А. Кор­да - 1931 год), а так­же са­ти­рическая ко­ме­дия «То­паз» («To­paze», поставлена в 1926 году, опубликована в 1930 году; русский перевод 1930 года; три­ж­ды эк­ра­ни­зи­ро­ва­на, в том числе два­ж­ды са­мим ав­то­ром - в 1936 и 1951 годах). Боль­шин­ст­во про­за­ических со­чи­не­ний Паньоля но­сит ав­то­био­гра­фический ха­рак­тер: тет­ра­ло­гия «Вос­по­ми­на­ния дет­ст­ва» («Sou­venirs d’en­fan­ce»), ку­да во­шли ро­ма­ны «Сла­ва мо­е­го от­ца» («La gloire de mon p ̀ere»), «За­мок мо­ей ма­те­ри» («Le château de ma mère», оба 1957 года; эк­ра­ни­за­ция И. Ро­бе­ра - 1990 год), «По­ра тайн» («Le temps des secrets», 1960 год, эк­ра­ни­за­ция Т. Ша­бе­ра - 2007 год) и «По­ра люб­ви» («Le temps des amours», не за­вер­шён; опубликован в 1977 году; экра­ни­за­ция Ша­бе­ра - 2007 год); ди­ло­гия «Во­да с хол­мов» («L’eau des collines», 1963 год; эк­ра­ни­за­ция К. Бер­ри - 1986 год), со­стоя­щая из ро­ма­нов «Жан де Фло­ретт» («Jean de Florette») и «Ма­нон ис­точ­ни­ков» («Manon des sources», на ос­но­ве сце­на­рия сня­то­го Паньолем в 1953 году од­но­именного филь­ма). Сре­ди других со­чи­не­ний: ки­но­сце­на­рии, в том числе фильм «Тар­та­рен из Та­ра­ско­на» (по по­вес­ти А. До­де, 1934 год, режиссер Р. Бер­нар). Как ре­жис­сёр де­бю­ти­ро­вал фильм «Зять гос­по­ди­на Пу­а­рье» (1933); снял один из пер­вых во Фран­ции цвет­ных филь­мов - «Пре­крас­ная мель­ни­чи­ха» (1948 год; о Ф. Шу­бер­те ) и другие.

Сочинения:

Œuvres complètes. P., 1995. Vol. 1-3.