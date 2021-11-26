ПАИС

ПАИС - круп­ней­шая испанская еже­днев­ная об­щественно-по­литическая га­зе­та ле­во­ли­бе­раль­ной ори­ен­та­ции.

Вы­хо­дит с 1976 года; пер­вая не­за­ви­си­мая га­зе­та Ис­па­нии, ко­то­рая на­ча­ла из­да­вать­ся по­сле смер­ти Ф. Фран­ко . Штаб-квар­ти­ра - в Мад­ри­де (ре­гио­наль­ные пред­ста­ви­тель­ст­ва - в Бар­се­ло­не, Се­ви­лье, Ва­лен­сии, Биль­бао и др. испанских го­ро­дах). Вла­де­лец - испанская ме­диа­груп­па PRISA. Ти­раж около 470 тысяч экземпляров (2012 год).

Вы­пус­ка­ет­ся вер­сия для латиноамериканских стран. С 2001 года анг­ло­языч­ная вер­сия «Паис» вы­хо­дит в со­ста­ве испанского ва­ри­ан­та «International He­rald Tri­bune». Име­ет боль­шое чис­ло при­ло­же­ний, в т. ч. с 2004 года по чет­вер­гам пуб­ли­ку­ет в ка­че­ст­ве при­ло­же­ния ис­па­ноя­зыч­ную вер­сию американской «Нью-Йорк таймс» .

В 1996 году от­крыт ин­тер­нет-сайт «Паис». Из­вест­на свои­ми кри­тическими пуб­ли­ка­ция­ми о по­ли­ти­ке ле­вых пра­ви­тельств латиноамериканских го­су­дарств (Ку­бы, Ве­не­су­элы, Ни­ка­ра­гуа и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)