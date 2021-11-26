КЭРОЛ
КЭРОЛ - английская рождественская песня.
Наиболее вероятный прототип - карола (carole), одноголосная французская танцевальная песня XII-XIV веков. Самые ранние кэролы с музыкальной нотацией известны с XV века (всего около 130; полностью изданы Дж. Стивенсом в серии «Musica britannica», в томах 4 и 36). Это развитые многоголосные композиции на английский и латинский тексты (в том числе смешанные) без признаков танцевальности, которые пелись предположительно во время культовых процессий.
Со 2-й половины XVII века словом «кэрол» стали называть анонимные («народные») баллады на рождественские тексты в строфической форме. В XVIII - начале XIX веков такие кэролы исполнялись сельскими хорами на Рождество и были похожи на псалмы и евангельские гимны, которые пелись в другое время года. В XX веке в связи с идеей возрождения английского фольклора появились многие авторские кэролы [всемирную известность приобрёл цикл «Рождественские песни» («Ceremony of Carols») Б. Бриттена], а сам жанр стали понимать в расширительном смысле, как аналог французского ноэля и немецкой рождественской песни (Weihnachtslied).
Издания:
Christmas carols new and old / Ed. by J. Stainer. L.; N. Y., 1895;
The Oxford book of carols / Ed. by P. Dearmer, R. Vaughan Williams, M. Shaw. 32nd ed. L., 1983;
The New Oxford book of carols / Ed. by H. Keyte, A. Parrott. Oxf., 1998.