ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ - со­вме­ст­ная це­ле­на­прав­лен­ная дея­тель­ность учи­те­ля и уча­щих­ся, в хо­де ко­то­рой осу­ще­ст­в­ля­ет­ся раз­ви­тие лич­но­сти, её об­ра­зо­ва­ние .

По­ня­тие «обучение» мно­го­знач­но. Свой­ст­во обу­чать­ся при­над­ле­жит к чис­лу фун­даментальных свойств всех жи­вых сис­тем. Ки­бер­не­ти­ка по­ни­ма­ет обучение ещё ши­ре, го­во­ря, например, о са­мо­обу­чаю­щих­ся сис­те­мах. В хо­де со­ци­аль­но­го раз­ви­тия обучение ста­но­вит­ся отдельным спе­ци­фическим ви­дом об­щественной дея­тель­но­сти, пре­вра­ща­ет­ся в сред­ст­во пе­ре­да­чи со­ци­аль­но­го опы­та. Главные со­став­ляю­щие про­цес­са обучения - пре­по­да­ва­ние и уче­ние. В их един­ст­ве за­клю­ча­ет­ся основная дидактическая функ­ция обучения. В эле­мен­тар­ной фор­ме от­но­ше­ние «пре­по­да­ва­ние - уче­ние» про­яв­ля­ет­ся в кон­крет­ном взаи­мо­дей­ст­вии учи­те­ля и уче­ни­ка. Од­на­ко толь­ко к та­ко­му взаи­мо­дей­ст­вию не сво­дит­ся. Уче­ник в сис­те­ме ди­дак­тических от­но­ше­ний вы­сту­па­ет как объ­ект пре­по­да­ва­ния и как субъ­ект уче­ния. Управ­ляю­щая роль в этом взаи­мо­дей­ст­вии при­над­ле­жит учи­те­лю. От­но­ше­ние «пре­по­да­ва­ние - уче­ние» оп­ре­де­лён­ным об­ра­зом реа­ли­зу­ет­ся и в за­оч­ном обу­че­нии.

В ус­ло­ви­ях не­пре­рыв­но­го об­ра­зо­ва­ния пря­мое пе­да­го­гическое ру­ко­во­дство за­ме­ня­ет­ся опо­сре­до­ван­ным, уче­ние всё бо­лее при­ни­ма­ет фор­му са­мо­об­ра­зо­ва­ния. Со­дер­жа­тель­ная и про­цес­су­аль­ная сто­ро­ны обучения на­хо­дят­ся в един­ст­ве и влия­ют друг на дру­га. Объ­ём и струк­ту­ра со­дер­жа­ния об­ра­зо­ва­ния долж­ны со­от­вет­ст­во­вать за­ко­но­мер­но­стям и прин­ци­пам обучения, ус­ло­ви­ям, в ко­то­рых оно про­те­ка­ет, воз­мож­но­стям и осо­бен­но­стям фор­ми­рую­щей­ся лич­но­сти уча­щих­ся. Един­ст­во об­ра­зо­ва­тель­ной, вос­пи­ты­ваю­щей и раз­ви­ваю­щей функ­ций обучения вы­сту­па­ет как прин­цип пе­да­го­гической дея­тель­но­сти ; нуж­ны специальные уси­лия пе­да­го­гов, что­бы его обес­пе­чить.

Су­ще­ст­ву­ют различные сис­те­мы ор­га­ни­за­ции обучения: ин­ди­ви­ду­аль­ное обучение, класс­но-уроч­ная сис­те­ма, лек­ци­он­но-се­ми­нар­ская сис­те­ма, пред­мет­но-кур­со­вая сис­те­ма обу­че­ния и др. Ка­ж­дая из них ис­поль­зу­ет ха­рак­тер­ные ор­га­ни­за­ци­он­ные фор­мы обу­че­ния (груп­по­вые, кол­лек­тив­ные и др.), спо­соб­ст­ву­ет соз­да­нию спе­ци­фических ус­ло­вий обучения, вос­пи­та­ния и раз­ви­тия уча­щих­ся.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)