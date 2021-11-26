ОТЕРО БЛАС ДЕ

ОТЕРО БЛАС ДЕ - испанский поэт.

Из разорившейся аристократической семьи. Окончил Университет Сарагосы (1935), работал юрисконсультом. Страдал нервным расстройством. В 1950-х годах был близок коммунистическим кругам; в 1960 году совершил поездку в СССР и Китай.

Дебютировал поэтическим сбориником «Духовные гимны» («C ́antico espiritual», 1942) на религиозные сюжеты. Сбориник «Яростно человеческий ангел» («Ángel fieramente humano», 1950), во многом навеянный идеями европейского экзистенциализма, пронизан мистическими мотивами. Наибольшую известность снискала отличающаяся лаконизмом и афористичностью зрелая поэзия Отеро: поэтические сбориники «Говорит совесть» («Redoble de conciencia», 1951), «Прошу мира и слова» («Pido la paz y la palabra», 1955), «По-испански» («En castellano», 1959), «Речь идёт об Испании» («Que trata de Espa ̃na», 1964) и другие, затрагивающие социально-политическую проблематику и насыщенные размышлениями о судьбе Испании .