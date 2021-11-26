ОСТЕР ПОЛ БЕНДЖАМИН

ОСТЕР ПОЛ БЕНДЖАМИН (Auster) - американский писатель, киносценарист, переводчик.

Родился в семье еврейских иммигрантов из Польши . В 1970 году окончил Колумбийский университет ( Нью-Йорк ); первые поэтические произведения опубликовал в студенческих изданиях. В 1970-1974 годах, чтобы избежать призыва в армию и отправки во Вьетнам, жил за границей, занимался переводами.

Литературную известность Остеру принёс роман «Стеклянный город» («City of glass», 1985, русский перевод 1997), составивший вместе с романами «Призраки» («Ghosts») и «Запертая комната» («The locked room», оба 1986) «Нью-йоркскую трилогию» («The New York trilogy», 1987, русский перевод 2005). В произведениях Остера, сочетающих в себе элементы детектива, триллера, романа- загадки, есть место трагическому и комическому, жестокости и лиризму; им присущи интеллектуальная игра с читателем и ирония в духе постмодернизма . Реалии городской жизни, загадочность и мистика повседневности нашли отражение в романах «Храм Луны» («Moon palace», 1989, русский перевод 2002), «Музыка случая» («The music of chance», 1990, русский перевод 2011), «Тимбукту» («Timbuktu», 1999, русский перевод 2001), «Книга иллюзий» («The book of illusions», 2002, русский перевод 2003), «Бруклинские глупости» («The Brooklyn follies», 2006), «Человек в темноте» («Man in the dark», 2008) и другие.