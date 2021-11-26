ОРУЭЛЛ ДЖОРДЖ
ОРУЭЛЛ ДЖОРДЖ (псевдоним, настоящие имя и фамилия Эрик Артур Блэр, Blair) - английский писатель, публицист.
Родился в семье чиновника британской администрации в Индии. С 1904 года жил в Великобритании. Окончил Итонский колледж (1921). В 1922-1927 годах служил в английской колониальной полиции в Бирме. С 1928 года печатался во французской и английской периодике. Изучение жизни социальных низов Парижа и Лондона, предпринятое Оруэллом в 1928-1929 годах, нашло отражение в первой повести «Фунты лиха в Париже и Лондоне» («Down and out in Paris and London», 1933, русский перевод 2001 года). Романы «Дочь священника» («A clergyman’s daughter», 1935, русский перевод 2004 года) и «Да здравствует фикус!» («Keep the aspidistra flying», 1936, русский перевод 2004 года) развивают традиции английской психологической прозы. Усиление интереса к социально-политической проблематике проявилось в книге очерков о жизни рабочего класса на севере Великобритании «Дорога на Виган-Пир» («The road to Wigan Pier», 1937). В 1936-1937 годах принял участие в Гражданской войне в Испании; обвинённый в троцкизме, был вынужден вернуться на родину. Фронтовые будни и политические события этого времени легли в основу автобиографической книги «Памяти Каталонии» («Homage to Catalonia», 1938, русский перевод 1992 года). В годы 2-й мировой войны вёл пропагандистские передачи на Би-Би-Си (1941-1943 годы), сотрудничал с левыми изданиями; военный корреспондент газеты «The Observer» (с февраля 1945 года).
Понимание опасности любых форм тоталитаризма отразилось в двух наиболее известных произведениях Оруэлла: содержащей многочисленные аллюзии на историю СССР и личности советских вождей сатирической повести-притче «Скотный двор» («Animal farm», опубликована в 1945, русский перевод 1989 года, анимационная экранизация Дж. Халаса и Дж. Батчелор - 1954), в которой использованы и в значительной мере переосмыслены жанровые традиции басни, а также в романе-антиутопии «1984» («Nineteen eighty-four», 1949, русский перевод 1989 года; неоднократно экранизировался, в том числе М. Радфордом в 1984), где, развивая традицию философско-политического романа-предупреждения (С. Батлер, О. Хаксли, Е.И. Замятин и прочие), Оруэлл воссоздал модель тоталитарного общества, включившую в себя отдельные элементы фашистского и сталинского режимов, описал процессы деформации нравственных идеалов и ценностей, планомерного уничтожения личности всесильной государственно машиной. В приложении к роману обосновывается воздействие на массовое сознание трансформированного и выхолощенного языка (новояза). Роман оказал влияние на многочисленные произведения литературы (К. Воннегут, А. Бёрджесс, Т. Пинчон, И. Во, С. Кинг и прочие) и кинематографа (Дж. Лукас, Т. Гиллиам и прочие) 2-й половины XX - начала XXI века; образы и афоризмы Оруэлла проникли в современную журналистику, политологию, социологию. Среди других сочинений: романы «Дни в Бирме» («Burmese days», 1934, русский перевод 2004), «Глотнуть воздуха» («Coming up for air», 1939, русский перевод 2012); рецензии и эссе по проблемам литературы и культуры; публицистика, в том числе статья «Ты и атомная бомба» («You and the atomic bomb», 1945), где было впервые употреблено словосочетание «холодная война»