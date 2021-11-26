ОРУЭЛЛ ДЖОРДЖ

ОРУЭЛЛ ДЖОРДЖ (псевдоним, настоящие имя и фамилия Эрик Артур Блэр, Blair) - английский пи­са­тель, пуб­ли­цист.

Ро­дил­ся в се­мье чи­нов­ни­ка британской ад­ми­ни­ст­ра­ции в Ин­дии . С 1904 года жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии . Окон­чил Итон­ский кол­ледж (1921). В 1922-1927 годах слу­жил в английской ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ции в Бир­ме . С 1928 года пе­ча­тал­ся во французской и английской пе­рио­ди­ке. Изу­че­ние жиз­ни со­ци­аль­ных ни­зов Па­ри­жа и Лон­до­на, пред­при­ня­тое Оруэллом в 1928-1929 годах, на­шло от­ра­же­ние в пер­вой по­вес­ти «Фун­ты ли­ха в Па­ри­же и Лон­до­не» («Down and out in Paris and London», 1933, русский перевод 2001 года). Ро­ма­ны «Дочь свя­щен­ни­ка» («A clergyman’s daughter», 1935, русский перевод 2004 года) и «Да здрав­ст­ву­ет фи­кус!» («Keep the aspidistra flying», 1936, русский перевод 2004 года) раз­ви­ва­ют тра­ди­ции английской пси­хо­ло­гической про­зы. Уси­ле­ние ин­те­ре­са к со­ци­аль­но-по­ли­тической про­бле­ма­ти­ке про­яви­лось в кни­ге очер­ков о жиз­ни ра­бо­че­го клас­са на се­ве­ре Ве­ли­ко­бри­та­нии «До­ро­га на Ви­ган-Пир» («The road to Wigan Pier», 1937). В 1936-1937 годах при­нял уча­стие в Гражданской вой­не в Ис­па­нии; об­ви­нён­ный в троц­киз­ме, был вы­ну­ж­ден вер­нуть­ся на ро­ди­ну. Фрон­то­вые буд­ни и по­ли­тические со­бы­тия это­го вре­ме­ни лег­ли в ос­но­ву ав­то­био­гра­фической книги «Па­мя­ти Ка­та­ло­нии» («Homage to Catalonia», 1938, русский перевод 1992 года). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны вёл про­па­ган­ди­ст­ские пе­ре­да­чи на Би-Би-Си (1941-1943 годы), со­труд­ни­чал с ле­вы­ми из­да­ния­ми; во­енный кор­рес­пон­дент газеты «The Observer» (с февраля 1945 года).

По­ни­ма­ние опас­но­сти лю­бых форм то­та­ли­та­риз­ма от­ра­зи­лось в двух наи­бо­лее из­вест­ных про­из­ве­де­ни­ях Оруэлла: со­дер­жа­щей мно­го­численные ал­лю­зии на ис­то­рию СССР и лич­но­сти советских во­ж­дей са­ти­рической по­вес­ти-прит­че «Скот­ный двор» («Animal farm», опубликована в 1945, русский перевод 1989 года, ани­мационная эк­ра­ни­за­ция Дж. Ха­ла­са и Дж. Бат­че­лор - 1954), в ко­то­рой ис­поль­зо­ва­ны и в зна­чительной ме­ре пе­ре­ос­мыс­ле­ны жан­ро­вые тра­ди­ции бас­ни, а так­же в ро­ма­не-ан­ти­уто­пии «1984» («Nineteen eighty-four», 1949, русский перевод 1989 года; не­од­но­крат­но эк­ра­ни­зи­ро­вал­ся, в том числе М. Рад­фор­дом в 1984), где, раз­ви­вая тра­ди­цию фи­лософско-по­ли­тического ро­ма­на-пре­ду­пре­ж­де­ния (С. Бат­лер, О. Хакс­ли, Е.И. За­мя­тин и прочие), Оруэлл вос­соз­дал мо­дель то­та­ли­тар­но­го об­ще­ст­ва, вклю­чив­шую в се­бя отдельные эле­мен­ты фа­ши­ст­ско­го и ста­лин­ско­го ре­жи­мов, опи­сал про­цес­сы де­фор­ма­ции нравственных идеа­лов и цен­но­стей, пла­но­мер­но­го унич­то­же­ния лич­но­сти все­силь­ной государственно ма­ши­ной. В при­ло­же­нии к ро­ма­ну обос­но­вы­ва­ет­ся воз­дей­ст­вие на мас­со­вое соз­на­ние транс­фор­ми­ро­ван­но­го и вы­хо­ло­щен­но­го язы­ка (но­во­яза). Ро­ман ока­зал влия­ние на мно­го­численные про­из­ве­де­ния литературы (К. Вон­не­гут, А. Бёрд­жесс, Т. Пин­чон, И. Во, С. Кинг и прочие) и ки­не­ма­то­гра­фа (Дж. Лу­кас, Т. Гил­ли­ам и прочие) 2-й половины XX - начала XXI века; об­ра­зы и афо­риз­мы Оруэлла про­ник­ли в современную жур­на­ли­сти­ку, по­ли­то­ло­гию, со­цио­ло­гию. Сре­ди других со­чи­не­ний: ро­ма­ны «Дни в Бир­ме» («Bur­mese days», 1934, русский перевод 2004), «Глот­нуть воз­ду­ха» («Co­ming up for air», 1939, русский перевод 2012); ре­цен­зии и эс­се по про­бле­мам литературы и куль­ту­ры; пуб­ли­ци­сти­ка, в том числе статья «Ты и атом­ная бом­ба» («You and the atomic bomb», 1945), где бы­ло впер­вые упот­реб­ле­но сло­во­со­че­та­ние «хо­лод­ная вой­на»