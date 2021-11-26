Архитектура

architectura (лат. architectura — «строительство») — искусство и наука строить, базирующиеся на триединстве пользы, прочности и красоты. А. называют «матерью всех искусств», так как она объединяет скульптуру, живопись и другие виды художественного творчества. Зарождение А. относится ко временам первобытного строя, когда возникли первые жилища, для сооружения которых были использованы простейшие приемы организации простран­ства (на основе прямоугольника и круга) и природные материалы (дерево и камень). Конец эпохи первобытности отмечен строительством крепостей со стенами или земляными валами и рвами. С возникновением государственности сложилась новая форма поселения — город, как центр управления, ремесленного производства и торговли, что привело к увеличению количества типов построек, различие между которыми стало определяться не только их функцией, но и социальной предназначенностью для господствующего класса или социальных низов. Древний Египет и Месопотамия Так как для древних египтян жизнь после смерти была более значимой, чем земное существование, то в эпоху Древнего царства (XXVII—XXII вв. до н. э.) появилась каменная гробница (мастаба), внутри которой располагалась узкая камера (сердаб) — молельня со статуей усопшего. Знать хоронили в мастабах. Одним из ранних памятников монументальной каменной архитектуры является ансамбль ступенчатых по­гребальных сооружений фараона III династии Джосера. Окончательное выражение идея гробницы-пирамиды нашла в усыпальницах Гизы для фараонов IV династии — Хеопса, Хефрена и Микерина. В эпоху Среднего царства (XXI—XVII вв. до н. э.) размеры пирамид значительно уменьшились, а материалом для строительства служил кирпич-сырец. Наряду с пирамидами, появился новый тип погребальных сооружений, сочетавший в себе традиционную форму пирамиды и скальную гробницу (усыпальница Ментухотепа II в Дейр-эль-Бахри). Строители эпохи Нового царства (XVI—XI вв. до н. э.) вырубали подземные гробницы Долины Царей. Что касается египетских храмов, то их строительство в эпоху Нового царства велось в трех основных направлениях: наземные в виде прямоугольника, окруженного высокой массивной стеной, к воротам которого вела широкая дорога, украшенная по обеим сторонам статуями сфинксов (Карнакский и Луксорский храмы Амона в Фивах); скальные в виде перевернутой буквы «Т» (храм Рамзеса II в Абу-Симбеле); полускальные храмовые комплексы (храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри). Значимым нововведением архитектуры Нового царства стало отделение гробницы от заупокойного храма. Первым фараоном, нарушившим традицию, стал Тутмос I, решивший захоронить свое тело в высеченной в отдаленном ущелье гробнице Долины Царей. В силу того, что обитатели Месопотамии не связывали достижение бессмертия с сохранностью тела усопшего, погребальные сооружения играли в их архитектуре гораздо меньшую роль, нежели в Египте. В долине Тигра и Евфрата из высушенного кирпича строили храмы со ступенчатыми башнями (зиккуратами), в отличие от египетских пирамид, не имевшие внутренних помещений. Святилище божества располагалось на вершине зиккурата. Дворцы ассирийских владык имели сложную внутреннюю структуру. Так, одноэтажный дворец Саргона II в Хорсабаде имел множество помещений, сгруппированных вокруг внутренних дворов. Вход во дворец охраняли крылатые быки и львы с человеческими головами. Облик сооружения зависит от строительного материала, особенностей участка и климата местности. Но кроме того, А. основывалась на символическом понимании простран­ства, в силу чего пропорции многих построек прошлого определялись символическим значением форм. Например, идея постепенного восхождения наиболее полно выражена в композиции вавилонских храмовых башен (зиккуратов). В основе символики храма лежит принцип дерева или горы, в котором присутствует космическая символика: несколько небес, покоящихся на опорах, связывают землю с «первичными водами». При этом круглые формы выражают идею неба, квадрат олицетворяет землю, а треугольник символизирует взаимодействие между ними. Эгейский мир, Древняя Греция и Древний Рим Во II тысячелетии до н. э. своего расцвета достигла минойская цивилизация, главной архитектурной достопримечательностью которой являлся неукрепленный Кносский дворец, имевший несколько этажей, соединенных лестницами. Царские апартаменты были вытянуты вдоль одной оси и связаны друг с другом. При всех сходствах с критской А. на материке дворец служил крепостью. В конце II тысячелетия до н. э. на п-ов Пелопоннес пришли представители древних греческих племен, образовавшие города-государства (поли­сы), чьи граждане превыше всего ставили процветание государ­ства. Система регулярной планировки дополнялась новым типом жилого дома с помещениями, обращенными к внутреннему дворику. Культовым и архитектурным центром города был храм, который воздвигался на вершине акрополя. Завершенным типом храма стал периптер — прямоугольное в плане сооружение, окруженное со всех сторон колоннадой. Одной из наиболее ранних известных храмовых построек был храм Геры в Олимпии, соотношение длины к ширине в котором было 3 : 1. Со временем греческие архитекторы отказались от излишне вытянутой формы: в афинском Парфеноне (середина V в. до н. э.) соотношение сторон составляло чуть более 2 : 1. Кроме того, развитая общественная жизнь полиса породила такие типы сооружений, как театр, стадион и т. п. В Древнем Риме ведущее значение приобрели постройки, выражавшие могущество республики (позже империи), в частности общественные центры (форумы) и сооружения, рассчитанные на огромные массы народа: амфитеатры и театры, термы и базилики. Особой пышностью отличался форум Траяна (II в.), с колоссальной колонной императора и его храмом. По возвращении императоров из военых походов в ознаменование одержанных ими побед возводились триумфальные арки. Большого совершенства достигли римляне в строительстве мостов и акведуков. Римский архитектурный гений проявился и в организации простран­ства, для чего римляне обратились к новым конструкциям — арке и своду, которые чаще всего возводили из бетона. Храмы в римской А. занимали меньшее место, нежели в греческой, и в целом строились с использованием опыта греков и этрусков. Но если римские прямоугольные храмы подобны греческим, то совершенно иной облик был у Пантеона: круглый в плане храм увенчан полусферическим куполом диаметром 43 м. Раннехристианский период и Византия Из всех типов сооружений римской А. христиане выбрали базилику, которая в IV—V вв. отличалась предельной простотой формы. По контрасту с богато украшенным интерьером (мозаика и фрески) внешний облик зданий был очень скромным. В ранних базиликах вход находился с восточной стороны здания, а алтарный выступ (апсида) — с западной. Помимо базилик христиане возводили и центрические постройки. В этом случае алтарь помещался в центральной части крестообразного или круглого в плане зала, окруженного галереей. От периода VI—VIII вв. осталось немного произведений А. От эпохи Карла Великого до нас дошли только восьмигранная Ахенская капелла и небольшая группа церковных построек. В Англии до норманнского завоевания сохранились маленькие и высокие, с массивными и грубо сложенными сводами церкви. Для А. Византии центральной задачей стало формирование внутреннего пространства христианских храмов, способных вместить тысячные толпы, и создание в них особой среды, отвлеченной от мира. Наряду с унаследованными от Рима типами базилики и купольного здания формировались купольные базилики и крестово-купольные храмы (храм Св. Софии в Константинополе, VI в.). Чтобы перекрыть куполом обширное пространство, византийцы придумали парус — сферический треугольник, нижний угол которого опирается на столб, а верхняя дуга лежит в основании купола. Очередной художественный расцвет Византия переживала при Македонской династии в IX — первой половине XI в., когда широкое распространение получила разновидность крестово-купольных храмов — храм на четырех колоннах или типа вписанного креста. После захвата в 1453 Константинополя турками византийское наследие получило свое развитие на Балканах и в России. Романский стиль Два столетия романской А. в Европе совпали с начавшимся в XI в. экономическим подъемом. Романский храм, построенный из тщательно отесанного камня, отличался компактными формами и лаконизмом силуэта, массивностью стен и башен. В Бургундии, где возник романский стиль, порталы церквей богато украшены скульптурой, а колонны увенчаны сложными резными капителями (верхняя часть колонны). Романский стиль Прованса получил воплощение в А. церкви Сен Трофим в Арле. Храмы Оверни похожи на провансальские, но имели двухъярусную башню, увенчанную пирамидальной кровлей. Пример тосканского варианта романской А. дает ансамбль Пизы, в состав которого входят базилика, колокольня, баптистерий и кладбище Кампо-Санто. Одним из самых известных произведений ломбардской романской А. является миланский собор Сант Амброджо, при проектировании интерьера которого зодчие впервые использовали чередование более массивных и более тонких опор и составные (пучковые) опоры. Проникновению в Священную Римскую империю изобретенной в Ломбардии системы опор способствовало то, что германские императоры носили корону Ломбардии. Многие романские церкви Германии (соборы Падерборна, Майнца, Шпейера и Вормса) очень живописны. После завоевания норманнами в 1066 Англии началось строительство больших церковных зданий. Готический стиль К середине XII в. во Франции зародился готический стиль, который затем распространился по всей Европе. Италия попала в орбиту нового стиля в XIV в., другие страны — в XV в. Термин «готика» возник от названия германского племени готов и не имел отношения к сути обозначаемого им явления. Просто в эпоху Возрождения стрельчатая арка считалась символом варвар­ства. Готическая система во Франции сформировалась на основе романского стиля, но заимствованные пучковые опоры не имели массивности, свойственной романским колоннам. В парижском соборе Нотр-Дам пучковые опоры заменены круглыми колоннами, но уже в церкви аббатства Сен-Дени под Парижем к главной опоре приставлены 4 тонкие колонки. Общим направлением развития готической А. было все большее облегчение конструкции и все большая устремленность ввысь. Чтобы становившиеся более тонкими стены могли нести тяжесть обширных сводов, была создана система контрфорсов (поперечных стенок) и висячих арок (аркбутанов). Это позволило превратить почти всю поверхность наружных стен в окно. Тонкие свинцовые перемычки разделяли кусочки цветного стекла, из которых были составлены помещенные в оконные рамы витражи. В XV в. готический стиль переживал во Франции свой поздний этап, получивший название «пламенеющая готика»: своды становятся очень сложными, а в кружеве каменных форм возник мотив, напоминающий язычок пламени (церковь Сен-Маклу в Руане). Сформировавшись во Франции, готика пришла в другие страны. В Англии главный неф собора уже, чем во Франции, и нередко длиннее. Полукруглой апсиде англичане предпочли прямоугольное завершение, а в связи с небольшой высотой сводов и большой толщиной стен не возникало необходимости в использовании контрфорсов и аркбутанов. В XIV в. в Англии зародилась «украшенная готика»: на смену прежней строгости пришла декоративность (собор в Эксетере), а ширина окон увеличилась настолько, что потребовались декоративные скульптурные элементы между панелями витража. В XV столетии на смену «украшенной готике» пришла «перпендикулярная готика», свое название получившая от вертикальных линий в рисунке декора. В Германии некоторые соборы очень напоминают французские. Позднее немецкие мастера стали сооружать над соборами ажурные каменные шпили. В Италии, где всегда царил дух классики, готики почти не было. Первый в стране великолепный готический фасад сохранил кафедральный собор в Сиене, а «наи­более готическим» из итальянских храмов считается Миланский собор с его каменным кружевом окон. Эпоха Возрождения Ключевой идеей эпохи, зародившейся в итальянской Тоскане в начале XV в., стало возрождение духа Античности. Новый подход к А. выражен в палаццо — типе дома-дворца, в котором каждому элементу присуща выраженная законченность, проявляющаяся в сосредоточенности здания вокруг замкнутого симметричного двора и строгой симметрии фасада. Итальянские зодчие также обратились к системе ордеров (стоечно-балочной конструкций) Древнего Рима. Инициатором нового движения в А. стал Ф. Брунеллески, творчеству которого принадлежит граненый купол флорентийского собора Санта Мария дель Фьоре, по размерам сопоставимый с куполом Пантеона. Если флорентийские мастера стремились возродить римскую архитектурную конструкцию, их современники из Сев. Италии больше интересовались декором (фасад картезианского монастыря Чертозы близ Павии второй половины XV в.). Венецианская А. (например, библиотека Сан Марко в Венеции, построенная в 1536 Я. Сансовино) также отличалась большей декоративностью, чем римская. В XVI в. роль главного художественного центра переходит от Флоренции к Риму. В 1506 папа Юлий II поручил Д. Браманте работу над проектом собора Св. Петра. Архитектор остановил выбор на плане, в основе которого лежал греческий (равноконечный) крест, вписанный в квадрат. В центре был задуман огромный купол, а над боковыми нефами — цилиндрические своды. Франко-итальянские войны XVI в. стимулировали приглашение италь­­янских художников в Париж и Фонтенбло. В оформлении корпуса Франциска I Валуа замка Блуа по­явились ренессансные черты: пинакли (башенки или столбики), обрамлявшие в более ранней постройке окна, превратились в декоративные элементы — канделябры, а оконные проемы обрамили коринфские пилястры. Постепенно французские архитекторы создали собственный стиль. Декоративную пышность стиля Франциска I при Генрихе II сменили строгий порядок и ясность композиции при перестройке Лувра П. Леско. В конце XV — начале XVI в. влияние итальянского Ренессанса стало ощутимо в других ­странах. Архитектура Нового времени в Старом и Новом Свете Начавшийся в 1520-е кризис ренессансного мировоззрения был обусловлен переживаемым Италией процессом рефеодализации и Контрреформации, начатой Тридентским собором 1545—1563. Церковь и дворяне, ставшие основными заказчиками, требовали яркого обрамления пышных театрализованных церемоний. Логичность композиций А. Возрождения сменили характерные для барокко сложные системы сливающихся пространств, развитая пластичность и обильное применение декоративной скульптуры и живописи. Микеланджело, который в 1546 был назначен главным архитектором собора Св. Петра в Риме, открыл путь стилю барокко. Вернувшись к плану Браманте в форме греческого креста, он придал столбам и стенам бóльшую массивность, чтобы увенчать постройку гигантским куполом, сооруженным уже после смерти мастера. Кроме того, в А. барокко здание тесно взаимосвязано с окружающим пространством. Когда в начале XVII столетия для соответствия требованиям литургии в проект собора внесли изменения, чтобы придать зданию форму латинского креста, возник эффект «проседания купола», скрывающегося за фасадом по мере приближения к нему. Это удалось нивелировать создателю проекта площади Св. Петра Д. Бернини, создавшему типичное для стиля барокко ощущение динамики пространства. Торжество абсолютизма, развитие промышленности и торговли создали во Франции XVII в. предпосылки для возникновения А. классицизма с ее строгостью геометрических композиций и системой архитектурных ордеров. Принцип регулярности композиции распространялся на организацию садов, парков и город­ских площадей. Классический облик французская А. приобрела в середине столетия при Людовике XIII (дворец Мезон-Лафит), а ко времени правления Людовика XIV черты замковой архитектуры исчезли. На восточном фасаде Лувра не осталось высоких кровель, а его огромной колоннаде был придан классический облик. Архитектурно-парковый ансамбль загородной королевской резиденции в Версале стал культурным центром королевства. Развитие классицизма продолжалось во Франции до начала XIX в. после кратковременной вспышки декоративного и вычурного стиля рококо во второй четверти XVIII в. Уже во второй половине столетия наступила реакция на избыточную декоративность рококо. Архитектурные формы, сохраняя изящество, стали строже, а на смену криволинейным очертаниям пришли прямые линии. В наполеоновской Первой империи классицизм пришел к холодной парадности ампира с его обращением к образцам императорского Рима. В Англию классический дух проник только в XVII в. благодаря деятельности И. Джонса. К. Рен привнес в английскую А. черты барокко (собор Св. Павла), но его последователи в начале XVIII в. обратились к творчеству Джонса и венецианского архитектора XVI в. А. Палладио с его строго пропорциональными и продуманными до каждой детали строениями. В годы правления короля Георга в строительстве крупных поместий утверждается палладианская композиция: к парадным апартаментам вела торжественная колоннада, а боковые корпуса были соединены с центральным корпусом галереями. С начала XV до конца XVIII в. все стили европейского искусства в разной степени опирались на древнеримские образцы. Благодаря изысканиям археологов во второй половине XVIII в. была заново открыта культура Древней Греции. Пропилеи (монументальный вход на афинский Акрополь, украшенный дорическими портиками) стали основой для Бранденбургских ворот в Берлине (1791), а построенная в Регенсбурге в 1842 Валгалла представляла собой почти точную копию Парфенона. Проявившееся в А. многих стран влияние классицизма в его римском варианте оказалось наиболее сильным в Италии и во Франции, а греческие формы лучше всего привились в Германии, Англии и Америке. На протяжении всего XVIII в. в Англии нарастал интерес к готическому наследию, а к середине XIX в. готика стала английским национальным стилем. Во второй половине века архитекторы черпали вдохновение не только в классике и готике, но и в других стилях, произвольно смешивая их элементы. Так, для проекта Парижской оперы Ш. Гарнье создал блестящую стилизацию под барокко. Романтическую версию собора Сен Фрон в Периге представляет собой спроектированная П. Абади церковь Сакре-Кер в Париже, строительство которой началось в 1873. Обосновавшись на Американском материке, английские колонисты начали строить прочные здания по образцу тех, в каких они жили на родине, отдавая предпочтение коттеджам в позднеготическом стиле. Первые храмы, среди которых церковь Св. Луки 1632 (штат Виргиния), также строились в готическом стиле. С начала XVIII столетия крупные, симметричные и украшенные ордерными элементами здания в стиле «короля Георга» повсеместно вытеснили постройки прошлого века. В церковной А. тоже господствовал этот стиль: колонны поддерживали галереи и плоские или сводчатые перекрытия потолка. В конце XVIII в. сформировавшийся в Англии Адамов стиль, в основе которого лежали палладианская и классицистическая французская традиции, пересек океан. После провозглашения независимости США Ч. Булфинч построил здание законодательного собрания Бостона, чьи изящные пропорции колоннады и детали интерьера свидетельствовали о хорошем знании работ братьев Адам. В годы правления Джексона популярным стало подражание древнегреческой классике. Так, зданию казначейства в Нью-Йорке был придан вид древнегреческого храма с портиками, к которому вела широкая лестница. Из Англии в США проник и псевдоготический стиль: Р. Апджон при строительстве церкви Св. Троицы в Нью-Йорке возвел алтарную часть по образцу средневековых соборов. Развитие современной архитектуры К середине XIX в. классицизм по­всеместно пришел в упадок. Развитие промышленности обусловило возникновение новых типов сооружений, для строртельства которых начали широко применяться металл, стекло и в конце века — железобетон. В 1851 Дж. Пакстон построил Хрустальный дворец в Лондоне, а в 1889 Г. Эйфель — Эйфелеву башню в Париже. Противоречия между старыми формами и новым назначением зданий пытался разрешить возникший в 1890-е стиль модерн, идейной основой которого стал неоромантизм с его идей преобразования мира красотой. Архитекторы и дизайнеры черпали вдохновение в мире растительных форм. В этом стиле были оформлены некоторые станции парижского метро. В произведениях каталонского архитектора А. Гауди поиск новых форм получил воплощение в создании экспрессивных образов. Введение новых материалов, повлекшее за собой значительные конструктивные изменения, стало причиной отказа многих архитекторов от смешения стилей. Спроектированное Х. Берлаге здание амстердамской Биржи (1903) отличалось монументальной выразительностью и предельной простотой и ясностью форм. В Скандинавии отказ от эклектики привел к возникновению целого ряда оригинальных архитектурных решений. В 1920-е в Европе сложился рационализм (Ш. Ле Корбюзье во Франции и группа архитекторов школы Баухаус во главе с В. Гропиусом в Германии), выдвинувший принцип максимальной целесообразности и строгого соответствия структуры здания его предназначению. В эти же годы возник и интернациональный стиль с его кубообразными объемами, плоскими покрытиями и гладкими поверхностями. Впрочем, расцвет стиля пришелся на послевоенный период благодаря творчеству эмигрировавших в США В. Гропиуса и Л. Мис ван дер Роэ. Перед Второй мировой войной 1939—1945 в ряде стран (Германии, Италии и СССР) утвердился неоклассицизм, чьи преувеличенно монументальные формы использовались для выражения тоталитарной идеологии. В А. конца 1950—­1960-х иррационалистические формы возникли как отражение конфликта между личностью и обществом. В частности, Корбюзье отказался от прямоугольных очертаний и гладких поверхностей. При проектировании прававительственного комплекса в Бразилиа О. Нимейром план нового здания уподобился силуэту птицы с распростертыми крыльями. Дворец спорта в Риме, построенный П. Нерви (1959), подобен гигантскому зонтику, собранному из железобетонных ребер и панелей над залом на 5 тыс. мест. В 1960—1970-е в Европе рационалисты во главе с итальян­ским архитектором А. Росси выступили за создание А., соответствующей характеру окружающей среды и основанной на западноевропейских традициях. В 1970—1980-е получил развитие конструктивизм, сохранивший связь с модернизмом. Новый этап в развитии американской А. начался с конца XIX в. Для открывшейся в 1893 в Чикаго Всемирной выставки, чьи сооружения составляли единый ансамбль, архитекторы использовали археологически точно воссозданные детали древнеримских построек. Этот стиль господствовал в общественном строительстве на протяжении целого поколения. В свою очередь, строительство небоскребов стало возможным благодаря лифту и металлическому каркасу, поддерживавшему не только перекрытия, но и стены. Первым небоскребом стало здание страховой компании в Чикаго (1885), построенное по проекту У. Дженни. А одним из самых выразительных ранних небоскребов стал 22-этажный чикаг­ский масонский храм (1891). Одним из первых оценил эстетические возможности небоскребов Л. Салливен при проектировании Уэйнрайт-билдинг для Сент-Луиса. Примером А. модернизма служит здание офиса филадельфийского Сберегательного фонда (1932), чьи наружные стены полностью опирались на каркас, что позволило создать ленточные окна по всему фасаду и даже на углах. После Второй мировой войны именно этот стиль утвердился в проектировании небоскребов. А вот крупнейший американский архитектор XX в. Ф. Райт будущее А. видел не в строительстве небоскребов, а в размещении по­стройки в окружающем ландшафте. Одно из наиболее известных произведений «органической А.» Райта — Дом над водопадом в штате Пенсильвания — выразил убеждение автора, что главной миссией А. является восстановление гармонии между человеком и природой. В послевоенные годы принципы функционализма получили новое истолкование: в А. Финляндии (А. Аалто), Японии (К. Тангэ), Бразилии (О. Нимейер) новаторство сочеталось с ярко выраженными чертами национального своеобразия. Эта тенденция противостояла универсальной концепции Мис ван дер Роэ, основанный на приведении А. к простоте элементарных геометрических тел и нерасчлененных пространств. Помимо созданного Роэ небоскреба Сигрем-билдинг (1958) традиции интернационального стиля продолжил Гропиус, по проекту которого был выполнен комплекс Гарвардского университета (1949). Идея универсальности формы, ее независимости от местных условий и назначения построек лежала и в основе американского неоклассицизма 1960-х, сочетавшего современные технические средства с симметрией композиций и салонной красивостью деталей (Э. Стоун). В противовес этому в Англии (А. и П. Смитсон) зародился брутализм, сочетавший функциональность построек с нарочитой массивностью и грубой поверхностью обнаженных конструкций. Приверженцами брутализма в США в 1960-е стали Л. Кан и П. Рудолф. Параллельно поискам, не выходившим за рамки модернизма, в 1970-е о себе заявила группа молодых американских постмодернистов (Ч. Мур и Ф. Джонсон), попытавшихся воплотить в жизнь концепцию свободной и малоупорядоченной А. через усиление декоративности и повышенное внимание к архитектурному и природному окружению постройки. Среди крупных архитекторов по­следнего времени есть те, кого трудно отнести к какой-то определенной группе. Например, американский архитектор китайского происхождения Йо Минг Пей в своих работах соединил элементарные архитектурные формы и тонкие детали отделки. Мексиканец Л. Барраган придумал минималистские, ярко окрашенные структуры из стука (полированного гипса с добавками), а один из наиболее известных современных японских архитекторов А. Исодзаки наложил на традиции западной А. принципы строгого геометризма. Архитектура культур Азии, Африки и Центральной Америки до Нового времени Государство ацтеков в Мексике и государство инков в Перу были наследниками культур с многовековой историей. Руины в Чавин-де-Уантар в Перу, датируемые периодом между 1000 и 400 до н. э., демонстрируют окруженные террасами обширные площади, связанные друг с другом широкими лестницами и обрамленные многоэтажными строениями. На территории Мексики, Гондураса и Гватемалы различные центральноамериканские культуры существовали между 300 до н. э и 900 н. э., а в Тиауакане близ Мехико — в 325—1204. Особенно поражают воображение пирамиды, служившие основанием для храмов. Самая высокая из них, в Тикале, одном из первых центров государства майя в Гватемале, имеет высоту 73 м. Облик А. Ирана эпохи Ахеменидов определило влияние Ближнего Востока и античной Греции. Огромное значение придавалось сооружению гробниц. Например, гробница Кира в Пасаргадах представляла собой небольшое прямоугольное здание с фронтоном, поставленное на пирамидальное основание из 7 ступеней. Следующий период в развитии А. Персии совпал с правлением династии Сасанидов (226—642). Он связан с утверждением сводчатой конструкции (парадный зал дворца Шапура в Ктесифоне) и использованием опирающегося на паруса купола. После падения в 642 империи Сасанидов под натиском арабов мусульмане сначала использовали для устрой­ства мечетей сооружения покоренных народов, а при возведении соборной мечети в Исфагане была продолжена сасанидская традиция использования сводов и куполов. Важнейшую роль в мусульманских архитектурных конструкциях стали играть стрельчатая мавританская арка, парус и сталактиты — декоративные элементы на внутренней поверхности куполов и парусах, напоминающие пчелиные соты. Мусульмане строили также роскошные дворцы. Так, дворец Альгамбра (Альхамбра) XIV столетия в Гранаде представляет собой сложный комплекс помещений и двориков, окруженных портиками. На тонких колоннках Дворика львов покоятся стрельчатые арки и сталактитовые своды. Для украшения зданий арабские зодчие прибегали к сложнейшим орнаментальным рисункам из переплетающихся линий — арабескам. Самым знаменитым памятником зодчества мусульманской Индии стал мавзолей Тадж-Махал в Агре, чей большой центральный купол поднят над квадратным в плане зданием. Стрельчатые арки фиксируют положение входов, а 4 минарета обрамляют мавзолей с углов. Крупными центрами мусульманской культуры были города Средней Азии — Бухара, Хива и Самарканд, чьи монументальные здания возводились из обожженного кирпича с широким использованием керамической резной мозаики (ансамбль площади Регистан и мавзолей Гур-Эмир в Самарканде). Одной из ранних архитектурных форм буддизма после его возникновения в VI в. до н. э. стала ступа (монолитное мемориальное сооружение). Ступа в Санчи, расположенная на вершине холма, окружена каменной оградой, а в скульптурных рельефах использованы буддийские символы и эпизоды из жизни Будды. В буддийских монастырях (например, скальный храм в Карли II—I вв. до н. э.) ступа заняла место, которое в христианской церкви отведено алтарю. Раннеиндуистский храм Дурга в Айхоле IV—VI вв. имел невысокое главное помещение (целлу). Массивные каменные колонны образовывали портик, к которому примыкала приземистая пирамидальная башня. Со временем целлу стали делать меньшей по размеру, а башню — более высокой (храм Лингараджа в Бхуванешваре X в.). Четырехгранные башни храма Мадуры почти полностью покрыты скульптурными изображениями. Таким же обилием скульптурного декора отличается джайнский храм в Маунт Абу XI в. Гигантская ступа Боробудур (VIII в.) на Яве примечательна большим числом скульптур, высеченных из грубого вулканиче­ского камня. В А. Китая регулярность планировки дополнялась строгой симметрией организации пространства зданий, оси которых получали ориентировку по странам света. Легкость жилищ контрастировала с монументальностью дворцовых, культовых и фортификационных сооружений (Запретный город и Храм Неба в Пекине). Древнейшие из сохранившихся в Китае пагод, например Сунъюэсы на Суншань VI в., выстроены из камня, однако основные формы китайской А. возникли из деревянных кон­струкций. Японцы переняли из китайской А. осевую композицию, а древнейший из японских монастырей Ситэннодзи в Осаке (VI в.) повторяет в своей структуре устройство монастыря Китая. Конструкция синтоистского храма в Идзумо возникла под влиянием индонезийских образцов. Поздние постройки (например, зал Феникса в храме Бедоин в Удзи XI в.), приобрели более сложную структуру с сильным изгибом кровли, в XVII в. японская А. прошла в своем развитии стадию, сопоставимую с европейским барокко. Русская архитектура А. начиная с Х в. и на протяжении всего Средневековья была главным видом русского искусства. На ее развитие оказало влияние византийское искусство, самобытно интерпретированное древнерусскими зодчими. Первым каменным храмом принято считать Успенскую церковь в Киеве, разрушенную монголо-татарами в 1240. Главной государственной святыней и самым монументальным храмом Киевской Руси стала увенчанная 13 главами София Киевская, чье строительство началось в 1037. В течение первой половины века посвященные св. Софии храмы были построены в Новгороде и Полоцке. Феодальная раздробленность привела к складыванию в XII—XIII вв. местных школ в Новгороде, Пскове, Владимире и др. Характер А. региональных школ определялся местными социальными особенностями, строительными традициями и материалами. А. Владимиро-Суздальского княжества характеризовалась богатой пластикой белокаменных сооружений (дворцовый ансамбль в Боголюбове, Успен­ский и Дмитриевский соборы во Владимире), а для построек Новгорода характерен суровый лаконизм форм (Георгиевский собор Юрьева монастыря). Весьма живописны были и асимметричные, выложенные из плитняка постройки Пскова. С XIV в., когда ведущее место заняла московская школа, начал формироваться единый стиль русской А., которую отличали величавые пропорции и уравновешенность пространства и массы. Широкое распространение получили крестово-купольные храмы, а в XVI в. появился своеобразный тип шатровых храмов-башен (церковь Вознесения в селе Коломенском). Ансамбль Кремля Московского стал прообразом для других кремлей и послужил ядром радиально-кольцевой структуры столицы. Для русской А. XVII в. характерны многообразие форм и праздничная живописность. Наряду с каменой А. большое место занимало деревянное зодчество, достигшее в XVII—XVIII вв. высокого совершенства. Переломным для русской А. стал рубеж XVII—XVIII вв., когда преобразования Петра I послужили толчком к расширению гражданского строи­тельства. Главной задачей начала XVIII столетия стало развитие новой столицы — Петербурга, получившего структуру, в которой регулярность планировки сочеталась с особенностями природного ландшафта. В середине XVIII в. в русской А. нарастают тенденции барокко (творчество В. В. Растрелли и С. И. Чевакинского в Петербурге, Д. В. Ухтомского в Москве), для которого характерно сочетание богатого пластического и цветового убранства фасадов с ясностью планов и объемной композицией. В последней трети века барокко уступило место классицизму, основоположниками которого стали А. Ф. Кокоринов, В. И. Баженов, М. Ф. Казаков и И. Е. Старов. Конец XVIII — первая треть XIX в. ознаменовались созданием монументальных городских ансамблей в центрах Петербурга, Москвы, Ярославля и других городов. Во второй половине XIX в. архитекторы стали применять способ проектирования «изнутри наружу» (Мариинский дворец в Петербурге и Большой Кремлевский дворец в Москве). В 1870-х наступил новый виток увлечения «русским стилем» (Исторический музей архитектора В. Шервуда в Москве и церковь Спаса на Крови в Петербурге). В целом до конца 1890-х в русском зодчестве господствовала эклектика, но появление металлоконструкций изменило облик зданий. На рубеже XIX—XX вв. в А. наиболее ярко проявился модерн (особняк Рябушинского и Художественный театр в Москве Ф. Шехтеля). Советский период В СССР в 1920-х создавались жилые дома и общественные здания нового типа, отвечающие вновь возникшим социальным функциям (дворцы культуры и рабочие клубы, фабрики-кухни и дома-коммуны, детские сады и ясли). В создании советской А. 1920-х — начала 1930-х участвовали различные творческие группы: конструктивисты, рационалисты, а также зодчие старшего поколения (А. В. Щусев, И. В. Жолтовский и др.). Индустриализация страны в годы первых пятилеток вызвала массовое строительство крупных промышленных комплексов, жилых массивов и целых городов (например, Магнитогорск и Комсомольск-на-Амуре). Во второй половине 1930-х использование традиционных конструкций в массовом строительстве привело к временному отходу от новаторских приемов и обращению к традициям прошлого. В эти годы строились Московский метрополитен (архитекторы А. Н. Душкин, И. А. Фомин и др.), канал Москва — Волга, Всесоюзная с.-х. выставка в Москве и т. п. В послевоенные годы возникли ансамбли центров Волгограда, Киева, Минска и др. Со второй половины 1950-х стала широко применяться смешанная застройка зданиями различной этажности, позволяющая использовать особенности ландшафта. В строительстве общественных зданий отразилось стремление создать простые, лаконичные по форме сооружения со свободным объемно-планировочным построением, связанным с окружающей средой (Дворец съездов в Москве, Дворец искусств в Ташкенте). Методы сборного строительства послужили для создания хорошо вписанных в природу комплексов, предназначенных для отдыха, среди которых выделяются пионерские лагеря Артека (А. Т. Полян­ский и др.). К крупнейшим градостроительным начинаниям, связанным с развитием существующих городов, относятся создание проспекта Калинина в Москве (М. В. Посохин и др.) и застройка приморской части Васильевского о-ва в Ленинграде (Н. В. Баранов и др.). Также в 1970—1980-е были созданы мемориальные комплексы в Ульяновске, Бресте, Волгограде и других городах.